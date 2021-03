Intercos s’associe à l’université italienne de recherche et établit un laboratoire commun – WWD

MILAN – Dans un mouvement sans précédent dans le paysage italien de la beauté, le principal fabricant de cosmétiques Intercos Group a signé un accord de cinq ans avec l’Université de Milano-Bicocca pour faire équipe dans la recherche scientifique sur les formulations et les processus durables visant à développer des produits de beauté innovants.

Un laboratoire commun accueillant des chercheurs et des équipements technologiques des deux parties sera également établi sur l’un des campus de l’université, en particulier celui de Vedano al Lambro, à 20 minutes de route du siège d’Intercos.

Baptisé «Joint Lab», le laboratoire lancera officiellement ses activités en septembre. L’investissement initial et partagé dans l’opération s’élevait à plus d’un million d’euros.

Un comité technique scientifique composé de quatre représentants de chaque partie fixera les orientations générales pour le développement des activités et la définition des projets opérationnels.

Lors de la signature de l’accord, le fondateur et président d’Intercos, Dario Ferrari, a rappelé les collaborations précédentes et ponctuelles avec l’université multidisciplinaire, mais a défini le nouvel accord à long terme comme «unique en son genre».

«Depuis le tout début de cette entreprise, nous avons compris que la recherche et l’innovation étaient le seul moyen de croître. Nous voulions être l’entreprise capable d’investir plus d’argent, d’énergie et de main-d’œuvre dans l’innovation dans le monde des cosmétiques à l’échelle mondiale, et nous avons réussi à le faire », a déclaré Ferrari, soulignant que plus de 1 000 employés d’Intercos travaillent dans la R&D.

«Nous avons toujours travaillé en interne. Nous savons que la recherche et l’innovation sont des choses que vous ne pouvez pas acheter: elles sont le résultat d’années de travail, et vous devez les créer de l’intérieur », a poursuivi Ferrari, soulignant qu’Intercos apportera spécifiquement à la collaboration son savoir-faire. en matières premières et principes actifs, développés au cours des 25 dernières années, ainsi que sa connaissance du marché.

L’exécutif a identifié le principal défi du partenariat dans la création d’un langage commun «car à partir d’aujourd’hui, nous parlons deux différents», mais a déclaré que la collaboration sera fructueuse et débouchera sur de nouvelles solutions dans le domaine des cosmétiques.

«Le résultat sera proportionnel à notre capacité à tourner [discoveries] en opportunités commerciales efficaces et les amener sur le marché. Ce sera notre objectif et, présomption mise à part, je pense qu’Intercos est vraiment le véhicule idéal pour promouvoir toute nouvelle idée et tout nouveau produit dans l’industrie cosmétique, car nous connaissons toutes les marques et entretenons des relations privilégiées avec des entreprises clés », a déclaré Ferrari.

Pour la doyenne de l’université, Giovanna Iannantuoni, la collaboration pourrait également fournir un apprentissage clé aidant l’institution à améliorer ses cours pour répondre aux demandes réelles de l’industrie.

«Les cosmétiques sont souvent considérés comme les« parents pauvres »des produits pharmaceutiques, mais il y a beaucoup de gens qui postulent pour cette industrie parce qu’elle a fait des progrès à pas de géant et qu’elle évolue plus vite que la pharmaceutique. Nous évoluons de manière plus agile, qui est enracinée dans la nature de notre entreprise elle-même, afin que nous puissions apporter une façon de penser innovante et plus rapide », a déclaré Ferrari.

Fondée en 1972, Intercos fournit du maquillage et des soins de la peau à environ 450 clients dans le monde. Elle emploie environ 5 800 personnes dans le monde, réparties dans 11 centres de recherche, 15 usines de production et 15 bureaux de vente sur trois continents.