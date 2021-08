L’amendement du sénateur Rob Portman, qui soutient les chaînes PoW mais punit ceux qui utilisent le protocole PoS, pour l’instant, a obtenu le soutien de Mark Warner, Kyrsten Sinema et, surtout, de la Maison Blanche. Les experts en cryptographie sont sceptiques et exhortent la communauté à appeler leurs sénateurs et à soutenir l’amendement Wyden-Lummis-Toomey.

Mercredi, comme nous l’avons signalé, Cynthia Lummis (R-Wyo), Ron Wyden (D-Ore) et Pat Toomey (R-Pa) ont déposé leurs amendements à la disposition fiscale crypto, qui a également obtenu le soutien du gouverneur du Colorado Jared. Polis.

Tard jeudi, donc, le sénateur Rob Portman, qui est derrière le projet de loi bipartite sur l’infrastructure et ses politiques de cryptographie excessives, a tweeté son soutien à l’amendement Wyden-Lummis-Toomey en disant: “Nous pouvons faire plus pour clarifier l’intention de la disposition sur la crypto-monnaie & le Sénat devrait voter sur leur amendement », ce qui a excité la communauté cryptographique et a de plus en plus espéré que cela se fasse.

C’est un progrès énorme ! @SenRobPortman a dirigé les négociations sur la définition originale de « courtier » crypto dans le projet de loi sur l’infrastructure. Son soutien à la réduction de cette définition via l’amendement Wyden-Lummis-Toomey est un *énorme* accord ! Nous pouvons y arriver. Continuez à appeler vos sénateurs ! https://t.co/4hqTeqdneP – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 5 août 2021

Mais dans une tournure rapide des événements, à la dernière minute, Portman a proposé son propre amendement « whack concurrent » avec le soutien de Mark Warner, D-Va et Kyrsten Sinema, D-Ariz, qui prennent en charge les chaînes PoW mais punissent ceux qui utilisent le protocole PoS.

« C’est une catastrophe. Elle n’exclut que l’exploitation minière avec preuve de travail. Et cela ne fait rien pour les développeurs de logiciels. Ridicule!” a déclaré Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter.

Mon premier travail (le poker en ligne) a également été interdit par la porte dérobée, en tant qu’amendement de dernière seconde à un projet de loi à adopter absolument sans rapport. pic.twitter.com/gnvcdW2nlt – Hasu (@hasufl) 6 août 2021

La directrice exécutive de la Blockchain Association, Kristin Smith, avertit que l’amendement de Portman et Warners est anti-technologie et anti-innovation qui “serait désastreux pour l’écosystème crypto américain”.

« S’il y a une pire façon de faire des politiques, quelqu’un est toujours prêt à bondir. Espérons qu’il s’agisse d’une simple ignorance plutôt que d’une attaque malveillante contre une industrie FinTech en plein essor. Quelle épave de train ! a commenté le membre du Congrès Warren Davidson, qui est un partisan de la cryptographie.

Oui. c’est si mauvais que ça. insensé de choisir un gagnant et un perdant technologique grâce à une règle fiscale précipitée de dernière minute https://t.co/7iFBhuLW1E – Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 6 août 2021

L’amendement de Portman a même obtenu le soutien de la Maison Blanche.

«L’administration pense que cette disposition renforcera la conformité fiscale dans ce domaine émergent de la finance et garantira que les contribuables à revenu élevé contribuent ce qu’ils doivent en vertu de la loi… nous pensons que l’amendement alternatif proposé par les sénateurs Warner, Portman et Sinema frappe le droit équilibre et fait un pas en avant important dans la promotion de la conformité fiscale », lit-on dans la déclaration attribuée à Andrew Bates, attaché de presse adjoint de la Maison Blanche.

1/2 Soyons clairs : en choisissant de soutenir cet amendement de dernière minute axé sur la preuve de travail, la Maison Blanche donne un doigt d’honneur massif à son programme climatique, tout en montrant aux adversaires politiques son manque total de compréhension d’une technologie émergente critique. – Adam Cochran (@adamscochran) 6 août 2021

Cela a évidemment pris la communauté crypto par choc. Ils n’ont pas tardé à faire remarquer que c’est absolument faux à faire au dernier moment et que c’est une tentative de faire ce que le projet de loi original prévoyait depuis le début, interdire l’industrie de la cryptographie.

« Ne vous y trompez pas, il s’agit d’une interdiction de Bitcoin par porte dérobée. La conformité est impossible. Leur intention est de criminaliser les nœuds complets, les nœuds Lightning et la plupart des portefeuilles Bitcoin. Et ils ne sont pas vraiment en faveur de la preuve de travail ; le tout prochain projet de loi inclura un élément ESG pour attaquer cela aussi », a tweeté Balaji Srinivasan, ancien CTO de Coinabse et associé général chez a16z.

ACCUMULATION AU SÉNAT🧐. À ce stade, tout est en cours de procédure. Continuez à appeler vos sénateurs !💪 Les crypto peeps ont distribué le pouvoir politique (les #cyberhornets sont partout). Si nous décidons de l’utiliser, nous comptons. Étranges compagnons de lit ! Biden/Portman/Warren contre Wyden/Lummis/Toomey… – Caitlin Long 🔑 (@CaitlinLong_) 6 août 2021

Le Sénat prévoit de voter samedi le projet de loi bipartite sur les infrastructures.

