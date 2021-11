Interdiction de la crypto-monnaie en Inde : est-il vraiment possible d’interdire complètement la crypto ? Leçons de Chine, Turquie, Nigeria, Corée du Sud

Image représentative

Projet de loi sur la crypto-monnaie 2021 : Le gouvernement central va présenter le projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle au cours de la session d’hiver du Parlement en cours. Il y a eu des spéculations dans le passé selon lesquelles le gouvernement pourrait interdire complètement les crypto-monnaies en Inde. Cependant, plusieurs rapports ont récemment affirmé que des sources officielles affirmaient que le gouvernement pouvait autoriser le commerce et l’investissement dans des crypto-monnaies avec certaines restrictions.

Les experts en crypto disent qu’il ne sera pas possible d’interdire complètement les crypto-monnaies. Cependant, le gouvernement peut interdire ou imposer des restrictions sur le commerce de la cryptographie et son utilisation comme moyen d’échange ou de paiement. « Des crypto-monnaies existent sur la blockchain et aucune entité ne la contrôle. La nature décentralisée de la blockchain la sépare des autres monnaies numériques qui pourraient être sous le contrôle d’une seule entité. Les gouvernements peuvent interdire le commerce de crypto-monnaies et également interdire leur utilisation à des fins de paiement », a déclaré à FE Online Edul Patel, PDG et co-fondateur d’une plate-forme mondiale d’investissement crypto basée sur un algorithme Mudrex.

« Les échanges peuvent être interrompus dans certains pays. Cependant, imposer une interdiction complète des crypto-monnaies ne serait jamais possible. Les échanges décentralisés ne relèvent d’aucun gouvernement ou entité. Celles-ci sont animées par des communautés de développeurs et de passionnés de crypto. Par conséquent, malgré une interdiction générale des crypto-monnaies à des fins transactionnelles, il ne serait pas possible d’interdire complètement la crypto », a ajouté Patel.

LIRE AUSSI | Crypto-monnaie et réglementation du projet de loi officiel sur la monnaie numérique 2021 Mises à jour en direct

Alors que l’industrie de la crypto attend avec impatience le contenu du projet de loi sur les crypto-monnaies 2021, c’est le bon moment pour examiner comment les tentatives de réglementation ou d’interdiction des crypto-monnaies dans d’autres pays ont fonctionné.

« Les crypto-monnaies n’étaient pas considérées comme un risque pour la stabilité financière, mais les volumes croissants ont suscité des inquiétudes pour les banques centrales du monde entier. En octobre 2021, pour la première fois, la croissance des actifs cryptographiques a été évoquée comme l’un des risques identifiés pour la stabilité financière mondiale par le FMI. Il existe cependant peu de précédents internationaux pour contrôler de tels risques », a récemment déclaré le groupe de réflexion sur les technologies émergentes Policy 4.0 dans un rapport.

Le rapport a énuméré comment les tentatives d’interdiction ou de réglementation de la cryptographie dans plusieurs pays ont fonctionné. regarde:

Turquie

Dans un contexte d’inflation élevée l’année dernière, la Turquie a tenté d’interdire les crypto-monnaies, mais sans succès.

« L’inflation de la Turquie a culminé au-dessus de 17% en avril 2020 alors que le bitcoin était simultanément dans une course haussière. Les échanges de crypto-monnaie dans le pays ont enregistré une augmentation de 600% du trafic, avec des transactions de près de 1 à 2 milliards de dollars par jour alors que des articles allant des kebabs à l’or ont commencé à être vendus pour des paiements en bitcoins. Le 30 avril 2020, la banque centrale turque a interdit les crypto-monnaies à des fins de paiement. Cependant, une législation complète n’est pas encore entrée en vigueur et il y a un débat sur l’efficacité d’une interdiction. Le commerce de crypto-monnaie se poursuit en Turquie », indique le rapport.

LIRE AUSSI | Le propre portefeuille de crypto-monnaie de l’Inde lié à DigiLocker peut répondre à plusieurs préoccupations du gouvernement, selon la politique 4.0

Nigeria

En février de cette année, la banque centrale du Nigeria a interdit aux banques de prendre en charge toute transaction cryptographique. Il leur a également ordonné de fermer les comptes des Nigérians utilisant des crypto-monnaies. Cependant, selon le rapport, « la crypto a explosé au Nigeria malgré l’interdiction, car les gens contournent les échanges centralisés et se tournent vers les canaux d’échange peer to peer ».

Les Nigérians ont échangé 2,4 milliards de dollars en crypto-monnaie en mai 2021 et il est considéré comme le deuxième plus grand marché Bitcoin au monde, selon Chainanalysis.

Corée du Sud

La Commission des services financiers de la Corée du Sud avait imposé des exigences strictes pour lier les comptes bancaires et les comptes de trading et interdit les ICO en 2021. Cependant, le rapport a déclaré: «La nouvelle législation a été difficile pour les banques de se conformer aux échanges de crypto en Corée qui sont confrontés à perspective de fermeture envisagent de poursuivre le gouvernement. Les transactions cryptographiques sont soumises à un contrôle des capitaux et les achats de devises par les particuliers sont plafonnés à 50 000 par an. Cependant, les lois ont été difficiles à appliquer en l’absence d’échanges conformes et de la disponibilité abondante de canaux DeFi. »

Chine

La Chine essaie d’interdire la crypto-monnaie depuis 2013. Cette année, elle a mis en place une banque de couverture de tous les services liés à la crypto-monnaie, y compris l’exploitation minière.

Cependant, le rapport Policy 4.0 montre que les activités cryptographiques illégales se sont développées dans le pays.

En 2020, la Chine se classait au 3e rang en termes de volume le plus élevé de crypto-monnaie provenant d’adresses illicites. Bien qu’il y ait eu une interdiction du commerce de crypto dans le pays en 2020, le plus grand nombre d’utilisateurs de DeFI dans le monde l’année dernière venait de Chine. Selon le rapport, la Chine a participé au boom DeFi de 2020 avec plus de 33 000 enregistrements de blockchain. Le nombre de transactions sur Uniswap a atteint environ 400 000 en juillet 2020.

Même si la Chine a interdit le minage de crypto, il continue en mode furtif.

Selon le rapport, les opérations minières furtives en Chine se poursuivent à l’intérieur des opérations industrielles. Les mineurs à domicile sont difficiles à identifier car beaucoup sont passés à l’extraction de crypto GPU à domicile.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.