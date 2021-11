Interdiction de l’alcool au Bihar : Nitish Kumar gère une économie parallèle d’alcools illicites, selon le porte-parole du RJD Chitranjan Gagan

Le porte-parole du RJD, Chitranjan Gagan, a affirmé que lorsque le gouvernement RJD était au pouvoir, il n’y avait que 900 magasins d’alcools dans l’État, mais lorsque le gouvernement NDA a été formé, de nombreux nouveaux magasins ont été ouverts.

Le gouvernement du Bihar avait interdit l’alcool dans l’État en 2016. Depuis lors, il y a eu une augmentation du commerce illicite d’alcool et environ 100 personnes sont mortes au cours des 11 derniers mois, prétendument à cause de la consommation de narguilé. L’opposition RJD a acculé le gouvernement de Nitish Kumar sur la question et le gouvernement de l’État est passé à l’action après la mort de plus de 40 personnes dans les récentes tragédies de la narguilé. S’adressant à Financial Express.com, le porte-parole du RJD et secrétaire général du parti, Chitranjan Gagan, a affirmé que le gouvernement Nitish dirigeait une économie parallèle de commerce illicite d’alcool.

« Seule l’élaboration de politiques n’aide pas. Une intention claire est également requise pour mettre en œuvre la politique. L’alcool a été un moyen de financement pour le gouvernement de la NDA même avant et après l’interdiction. Auparavant, ils gagnaient en ouvrant des magasins d’alcool et maintenant ils gagnent en organisant des rackets illégaux. Ils ont mis en place une économie parallèle via cela. Lorsque vous élaborez une politique mais que vos intentions ne sont pas claires, vous ne pouvez pas la mettre en œuvre. Auparavant, les gens devaient aller dans les magasins d’alcools et ils avaient peur de la honte publique, mais aujourd’hui, ils n’ont même plus besoin d’y aller, c’est livré à domicile », a déclaré Gagan.

Il a déclaré que lorsque le RJD et Nitish se sont réunis (2015-2017), l’interdiction d’alcool était l’une des demandes du RJD. Il a dit que c’était le gouvernement Nitish qui a libéralisé l’ouverture des magasins d’alcools pour augmenter les revenus. « Le CM avait dit qu’il ouvrait des magasins d’alcools pour gagner des revenus et utiliser cet argent pour donner des vélos aux écolières. Après sa déclaration, de nombreux étudiants ont refusé de prendre des vélos en disant qu’ils ne prendraient pas un vélo acheté avec l’argent gagné grâce à l’alcool. Lorsque le gouvernement Mahagathbandhan a été formé, l’interdiction d’alcool a été mise en œuvre sous la pression du RJD. Dès qu’il s’est séparé du RJD et est entré dans le giron du RSS-BJP, vous pouvez maintenant voir le statut de l’interdiction d’alcool », a déclaré Gagan.

Gagan a affirmé que lorsque le gouvernement RJD était au pouvoir, il n’y avait que 900 magasins d’alcools dans l’État, mais lorsque le gouvernement NDA a été formé, de nombreux nouveaux magasins ont été ouverts. « Le gouvernement de la NDA avait annoncé une subvention de 40 % à ceux qui ouvrent un bar/magasin d’alcools le long des autoroutes nationales de l’État. Sushil Modi était le ministre des Finances et avait l’habitude de dire avec fierté que les revenus avaient augmenté de ce pourcentage et que l’objectif de l’année suivante était tel et tel. Ils ont assoupli les dispositions relatives à l’ouverture de magasins d’alcool à proximité des temples et des établissements d’enseignement… Même alors, l’aile jeunesse du RJD sous Tejashwi Yadav avait lancé un mouvement de « madiralay nahi, pustakalay chahiye, sharab nahi, kitab chahiye » (nous ne avons besoin de bars mais voulons une bibliothèque, nous voulons des livres pas de l’alcool) », a déclaré Gagan.

Le gouvernement Nitish a commencé une nouvelle répression contre les mafias illégales de l’alcool. La police du Bihar a affirmé hier qu’un total de 49 900 cas avaient été enregistrés lors de raids en vertu des règles d’interdiction d’alcool entre janvier 2021 et octobre 2021, tandis qu’environ 38 72 645 litres d’alcool avaient été saisis. Il a indiqué que jusqu’à 62 140 accusés ont également été arrêtés au cours de la période, dont 1 590 venaient de l’extérieur de l’État.

Plus tôt ce mois-ci, plus de 30 personnes sont décédées tandis que plusieurs autres sont tombées malades après avoir consommé de la fausse liqueur dans l’État de Gopalganj, Samastipur, Bettiah et Muzaffarpur.

