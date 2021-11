Interdiction de l’alcool: maintenant SHO va perdre son emploi au Bihar si de l’alcool est trouvé dans sa juridiction

SK Singhal a déclaré que le département de police renforcerait son mécanisme de renseignement.

Le Bihar DGP SK Singhal a déclaré que la récupération de l’alcool par l’équipe centrale dans n’importe quelle zone entraînerait la suspension du responsable de la station (SHO) concerné avec effet immédiat. Le policier en chef a déclaré qu’une action ministérielle stricte serait engagée contre les SHO qui n’ont pas fait respecter l’interdiction dans leurs zones respectives et qu’ils ne seront pas affectés en tant que responsable de poste au cours des dix prochaines années. Le DGP s’adressait à une conférence de presse après avoir assisté à une réunion de haut niveau présidée par le ministre en chef Nitish Kumar sur les questions liées à l’interdiction d’alcool dans l’État.

Le DGP Singhal a également déclaré: « Une décision a également été prise pour identifier les postes de police de l’État où aucune mesure n’a été prise ou où aucune récupération n’a été effectuée en vertu de la loi sur l’interdiction au cours des deux ou trois dernières années. » Il a déclaré que le département de police renforcerait son mécanisme de renseignement.

« Nous devons préparer notre appareil de renseignement. Notre dispositif de renseignement se situe également au niveau des préfectures de police ainsi qu’au niveau des districts. Nous devons générer des renseignements exploitables à partir d’eux et mener des raids continus. Nous prendrons les mesures les plus strictes contre ceux qui tentent de violer l’interdiction de l’alcool ou de vendre de l’alcool », a déclaré le DGP.

श्री @NitishKumar ने VC के माध्यम से की शराबबंदी कानून उच्चस्तरीय समीक्षा में बिहार कैबिनेट के सभी मंत्री,वरीय अधिकारीगण एवं सभी जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक हुए के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव,DGP ने की संयुक्त कॉन्फ्रेंस। (2) pic.twitter.com/yuwf6jtsJx – IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) 16 novembre 2021

Il a déclaré que tous les SHO ont reçu pour instruction de renforcer le mécanisme de collecte de renseignements dans leurs domaines respectifs afin d’arrêter ceux qui se livrent à la fabrication ou à la fourniture d’alcools illicites.

Au cours de la réunion, le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a également demandé aux responsables de prendre des mesures sévères contre les policiers et les employés du département des accises qui ont eux-mêmes violé l’interdiction.

La réunion a été convoquée après que 47 personnes sont décédées récemment en raison de la consommation d’alcool faux dans l’État. Quarante-sept personnes à travers l’État sont décédées après avoir prétendument consommé de l’alcool illicite depuis Diwali. Le 5 avril 2016, le gouvernement de Nitish Kumar avait interdit la fabrication, le commerce, le stockage, le transport, la vente et la consommation d’alcool dans l’État.

