Interdiction de l’avortement au Texas : Apple offre soutien et réconfort

Apple a publié une note de service pour rassurer et soutenir les employés susceptibles d’être touchés par l’interdiction de l’avortement au Texas…

NPR a récemment résumé la nouvelle position.

Apple a déclaré aux employés qu’il soutenait leur droit de prendre leurs propres décisions et les a rassurés qu’ils étaient libres de voyager hors de l’État pour se faire soigner. TechCrunch a vu une copie.

Un message sur les soins de santé reproductive des femmes

Chez Apple, nous soutenons les droits de nos employés à prendre leurs propres décisions concernant leur santé reproductive.

Nous surveillons activement les procédures judiciaires contestant la loi particulièrement restrictive sur l’avortement au Texas. En attendant, nous souhaitons vous rappeler que nos avantages chez Apple sont complets et qu’ils permettent à nos employés de voyager hors de l’État pour des soins médicaux s’ils ne sont pas disponibles dans leur État d’origine. Si vous avez besoin d’aide pour naviguer dans vos soins ou ceux de vos personnes à charge, votre assureur peut vous aider en toute confidentialité.

Votre santé et votre bien-être restent notre priorité absolue, et nous continuerons de faire tout notre possible pour nous assurer que vous et vos familles avez accès aux soins fournis par Apple.