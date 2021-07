Interdiction de vente flash, enregistrement DPIIT, autres modifications proposées dans les règles de commerce électronique pour frapper les MPME: Experts

Le mandat antérieur du gouvernement pour que les marchés du commerce électronique mentionnent le « pays d’origine » sur les produits vendus sur les portails devait être respecté par ces vendeurs pour mettre à jour les informations sur leurs produits nouveaux et existants.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Selon des experts du secteur, certains amendements proposés aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique) 2020 par le ministère de la Consommation le mois dernier pour protéger les intérêts des consommateurs et encourager une concurrence loyale sur le marché « perturberont » les vendeurs de MPME vendant des produits au détail sur les marchés du commerce électronique. . Les principales préoccupations soulignées lors d’une table ronde organisée mardi par l’India SME Forum – un groupe de défense des petites et moyennes entreprises (PME) qui représente plus de 86 000 membres de MPME – étaient l’interdiction des ventes flash par les entités de commerce électronique, l’enregistrement obligatoire de ces entités avec le ministère de la Promotion de l’industrie et du commerce intérieur, nomination de divers agents, etc., ce qui augmenterait le fardeau de la conformité pour les vendeurs et, par conséquent, rendrait difficile pour eux l’adoption du commerce électronique.

« Le gouvernement vient de pousser les commerçants dans la définition des MPME. Les commerçants ont le sentiment d’avoir un terrain injuste pour des raisons telles que le prix auquel les vendeurs du commerce électronique vendent, etc. Ils veulent donc contester les plateformes de commerce électronique. Il y a des milliers de MPME qui vendent via le canal de commerce électronique et créent également leurs propres marchés. Cependant, de telles pratiques restrictives finiront par nuire aux petites entreprises. Quelles que soient les conformités auxquelles Amazon, Flipkart et d’autres doivent adhérer, le fardeau serait automatiquement répercuté sur les vendeurs », a déclaré Vinod Kumar, président du Forum indien des PME à Financial Express Online.

Par exemple, le mandat antérieur du gouvernement pour que les marchés du commerce électronique mentionnent le « pays d’origine » sur les produits vendus sur les portails devait être respecté par ces vendeurs pour mettre à jour les informations sur leurs produits nouveaux et existants. De même, l’interdiction des ventes flash aurait un impact sur les revenus des vendeurs. De telles ventes « permettent à de nombreux petits vendeurs, artisans, tisserands, artisans, ménagères de vendre leurs marchandises autour des fêtes à des prix attractifs. Ces ventes sont une source importante de revenus pour les petites entreprises et si les changements sont approuvés, ils peuvent nuire aux consommateurs ainsi qu’aux vendeurs locaux et domestiques », a déclaré le Forum des PME indiennes dans un communiqué citant des experts du secteur.

Les modifications définissent la vente flash par une entité de commerce électronique comme une vente sélective de biens et de services à des prix considérablement réduits, des remises élevées ou toute autre promotion ou offre attrayante pendant une période prédéterminée dans le but d’attirer un grand nombre de consommateurs .

« L’électronique est une grande catégorie en matière de vente en ligne, en particulier lors de ces ventes flash au cours d’une année donnée. Cela nous aide également à récupérer pour le reste de l’année. L’interdiction des ventes flash affecterait certainement notre activité qui, autrement, attirait davantage d’entreprises du hors ligne vers en ligne », a déclaré à Financial Express Online Rakesh Kumar, détaillant d’accessoires pour ordinateurs portables et smartphones basé à Delhi.

« En termes de coût de vente, nous devons comprendre que lorsque vous imposez une quantité excessive de conformité à une entité, une partie de ce fardeau se répercute. En ce qui concerne le projet de règles, une part importante du fardeau de la conformité sera transférée aux petits vendeurs », a déclaré Nirupama Soundararajan, chercheur principal et responsable de la recherche au groupe de réflexion sur les politiques Pahle India Foundation. Un autre problème mis en évidence concernait l’enregistrement DPIIT des marchés opérant en Inde, ce qui, selon les experts, créera un fardeau strict pour les plateformes en ligne et pourrait les obliger à changer la façon dont ils mènent leurs activités. “Cela aura à son tour un impact sur les vendeurs, qui ne pourront pas utiliser ces plateformes à leur avantage.”

« La vente au détail en ligne a permis au consommateur de choisir parmi une variété de marques et de produits. Nous devons déterminer qui nous voulons aider avec ces politiques, comment nous pouvons faciliter et nous assurer que tout le monde profite de l’écosystème au lieu de quelques joueurs. Les nouvelles normes devraient profiter au consommateur, qu’il achète en ligne ou hors ligne », a déclaré Ravi Bansal, responsable mondial du commerce électronique, Unyscape.

Actuellement, les petits vendeurs peuvent bénéficier de ces services d’assistance à des prix compétitifs en raison du modèle commercial à faible coût offert par les plateformes en ligne, mais en raison de la charge de conformité accrue des fournisseurs de services d’assistance, les petits vendeurs ne pourront pas bénéficier de ces services au prix coûtant. taux effectifs, selon les experts. De plus, “la nomination des agents (chef de la conformité et agent résident des griefs), les formalités d’enregistrement et la soumission de preuves et de documents affecteront les petits vendeurs qui font des affaires via leurs propres sites Web”.

« L’année dernière, nous avons permis à plus de 700 femmes de les amener sur différents marchés en raison de la fermeture des marchés liée à Covid. Nous les avons aidés à intégrer trois ou quatre plateformes différentes et les avons encadrés. Environ 200 d’entre eux ont pu développer leur entreprise au cours des huit derniers mois. Maintenant, s’ils sont confrontés à de tels défis, leur croissance serait impactée », a ajouté Kumar.

