Interdiction des contrats à terme dans 7 produits agricoles : encore gâcher l’avenir

Les données montrent que la décision d’interdire les contrats à terme dans sept produits agricoles a très peu de justification



L’interdiction des contrats à terme sur sept produits est un revers majeur pour le commerce des produits dérivés sur matières premières en Inde. Cela arrive à un moment où l’industrie était témoin de divers produits innovants, y compris des options sur les biens (semblables au MSP), ainsi que de nouveaux acteurs sur le marché.

L’inflation alimentaire élevée est la raison avancée ; cependant, les données ne prennent pas en charge cela. Le complexe d’huiles comestibles et les légumineuses ont été interdits ; les mouvements de prix sont intéressants. Le commerce de produits dérivés du chana a été interdit en août, tandis que l’interdiction de la moutarde est intervenue en octobre.

Deux questions principales se posent ici : les prix ont-ils augmenté de manière disproportionnée sur le marché et l’interdiction des contrats à terme sur le chana et la moutarde a-t-elle contribué à faire baisser les prix ?

Une troisième question, relevant d’une préoccupation plus large, est de savoir combien de temps pouvons-nous nous isoler des influences mondiales lorsqu’il s’agit de matières premières.

Le graphique ci-joint montre qu’après l’interdiction du chana, les prix des produits chana dal sur les marchés de détail n’ont pas baissé ; ils étaient en fait légèrement supérieurs au cours des mois suivants. Dans le cas de la moutarde, le prix de détail de l’huile et des graines est resté élevé après l’interdiction. La raison n’est pas difficile à deviner. Les prix mondiaux des huiles alimentaires ont fortement augmenté depuis l’année dernière. L’inadéquation entre l’offre et la demande est essentiellement due à l’ouverture des économies, entraînant une augmentation de la demande de l’hôtellerie, des aéroports, des bureaux, etc. L’Inde importe 55 à 60 % de ses besoins en huile comestible et est donc un « preneur de prix ». À mesure que les prix internationaux augmentent, les prix intérieurs doivent également augmenter en consonance.

Les prix des huiles comestibles ont fortement augmenté au cours de la dernière année. Les prix intérieurs de l’huile de soja, de l’huile de palme brute et de l’huile de moutarde ont augmenté respectivement de 42,5%, 31,7% et 41,7%. Lorsque l’inflation des matières premières est mondiale et que l’Inde est un preneur de prix, en tant que plus grand importateur du produit, l’inflation importée ne peut être échappée. Le trading à terme, étant le reflet de ces conditions de marché, fournirait un signal d’alerte précoce à tous les participants de la chaîne d’approvisionnement et aiderait à la couverture. Maintenant, cet outil ne sera pas disponible et un risque plus élevé doit être inscrit dans les livres.

L’interdiction d’autres produits de base—moong, paddy, blé—est assez surprenante car les changements de prix au cours des 6 derniers mois environ ont été modestes et, plus important encore, les produits ne sont pas «liquides» sur le marché à terme. Le graphique d’accompagnement donne les tendances de l’évolution des prix au niveau de la vente au détail (selon le département de la consommation). Le blé atta a été utilisé à la place du blé car c’est ce qui est fourni par le ministère, comme c’est le cas pour le riz car le prix du paddy n’est pas fourni. Comme on peut le voir, les prix ont été largement constants au cours de ces six mois.

Avec les élections d’État qui approchent, certains groupes font clairement pression pour interdire le commerce des produits de base, car l’inflation alimentaire est élevée (en ce qui concerne les huiles comestibles). Cependant, pour les légumineuses, une croissance des prix sur un an montre une baisse à la fois pour le chana dal (-0,1%) et le moong dal (-4,1%). L’interdiction n’est pas justifiée lorsque les prix sont stables ou en baisse !

Les interdictions d’échanger des produits agricoles sur le marché des produits dérivés ne sont pas nouvelles et, par conséquent, les produits agricoles sont risqués d’un point de vue commercial pour tout échange. Compte tenu de l’environnement socio-politique, une telle action est toujours sur l’enclume. Mais, l’interdiction du trading à terme fait reculer le marché de manière significative. Premièrement, les agriculteurs sont empêchés d’obtenir de meilleurs prix. Les échanges avec SEBI ont réussi à impliquer les agriculteurs au niveau micro qui est maintenant vicié. Deuxièmement, les entreprises qui couvrent leur risque de prix seront désormais soudainement perdues, en particulier pour le pétrole, étant donné qu’il s’agit d’un phénomène international et que la couverture était la seule issue. Enfin, toutes les futures réformes seront compromises du fait de telles actions. Le gouvernement devrait reconsidérer ces interdictions et y mettre fin rapidement, peut-être après avoir effectué une analyse interne dans le sens suggéré ici.

L’auteur est économiste indépendant et auteur de Hits and Misses: The Indian banking story

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.