Interdiction des Hurriyat et normalité au Cachemire

Par Farooq Wani

Si l’on en croit les reportages des médias, il est fort probable qu’en raison de l’implication présumée de ses électeurs et de ses dirigeants dans le financement du terrorisme au Jammu-et-Cachemire, le gouvernement central est susceptible de déclarer la conférence Hurriyat « organisation illégale » dans le cadre de la prévention des activités illégales. Agir (UAPA) et lui imposer une interdiction.

La conférence Hurriyat a été fondée en 1993, lorsque plusieurs partis politiques, sociaux et religieux aux idéologies différentes se sont unis en raison du programme séparatiste commun qu’ils partageaient tous. Faisant campagne pour la fusion de J&K avec le Pakistan en se concentrant sur la communauté religieuse, ce conglomérat nouvellement formé a réussi à revitaliser les sentiments pro-pakistanais parmi la population. Étant donné que le but des militants était également la fusion de J&K avec le Pakistan, les Hurriyat et les groupes militants de J&K se complétaient.

Dans un sermon au vitriol prononcé dans l’historique Jamia Masjid de Srinagar, feu Mirwaiz Mohammad Farooq avait souligné au peuple que le Cachemire était un problème politique et que New Delhi devait éviter la rigidité dans la résolution politique du problème du Cachemire. Cependant, la direction militante, qui suivait les instructions de ses maîtres, était plus intéressée à mener la « lutte armée » sur des bases religieuses car cela convenait à leurs intérêts et les Hurriyat ont ouvert la voie à cela.

Dans le cadre de leur plan visant à contraindre les partis politiques à suivre l’agenda séparatiste, les militants ont établi des contacts avec plusieurs partis comme la Conférence des peuples, le Comité d’action Awami, Jamate-e-islami, la Conférence musulmane, Ithad ul Muslimeen. Cependant, malgré les menaces et même l’assassinat ciblé de plusieurs chefs religieux et dirigeants politiques, ce plan n’a pas abouti. Néanmoins, les tueries ont incité de nombreux dirigeants à quitter la vallée du Cachemire.

Initialement, New Delhi a tenté de s’engager avec Hurriyat dans le but d’utiliser ce conglomérat pour convaincre la communauté internationale des desseins des militants et du Pakistan. Cependant, étant la création du Pakistan, le Hurriyat a refusé de soutenir le récit de New Delhi. Étant donné que les sept membres exécutifs du Hurriyat n’étaient pas politiquement matures (à l’exception d’Abdul Ghani Lone), ils ont gaspillé une occasion en or de devenir une identité indépendante pour parler avec New Delhi, et sont plutôt restés le pion de l’ISI.

Hurriyat n’a pas été à la hauteur des attentes de la population car elle n’a fait que se livrer à la propagande anti-indienne. Le leader modéré des Hurriyat, le Dr GM Hubbi, note que le Hurriyat a perdu sa crédibilité en tant que parti pro-peuple car il « n’a pas réussi à résoudre les problèmes fondamentaux de » bijli, pani aur sadak « (électricité, eau et routes) ».

Les dirigeants des principaux partis du Cachemire, principalement la Conférence nationale (NC) et le Parti démocratique du peuple (PDP) n’ont pas réussi à se réconcilier et à s’adapter à la nouvelle réalité du Cachemire. Prenez par exemple les dernières déclarations du chef du PDP Mehbooba Mufti. Il y a quelques mois, elle a glorifié la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans et l’a qualifiée de défaite pour les États-Unis. Elle a ensuite donné un avertissement indirect au gouvernement indien d’une situation similaire éclatant au Cachemire au cas où l’article 370 ne serait pas rétabli. « Ne testez pas notre patience et ne changez pas vos habitudes tant que vous en avez encore une chance… »

On ne s’attend pas à une telle rhétorique de division de la part de quelqu’un qui a été ministre en chef de l’État. Les dirigeants politiques locaux au Cachemire devraient s’employer à améliorer de manière positive la situation de leur circonscription politique dans le nouveau cadre. Cependant, le chef du PDP a déclaré que J&K avait décidé de son sort avec l’Inde du Mahatma Gandhi, qui a donné au Jammu-et-Cachemire l’article 370, sa propre constitution et son propre drapeau. Si ses émotions sont louables, le fait est que l’article 370 a été incorporé dans la constitution indienne en 1949, un an après l’assassinat du Mahatma Gandhi ! De plus, l’affirmation de Mehbooba Mufti « S’ils veulent garder le Jammu-et-Cachemire avec eux, ils doivent rétablir l’article 370, dialoguer avec le Pakistan et résoudre la question du Cachemire », peut-être son propre point de vue mais certainement pas celui du peuple. Sa tirade n’est qu’une tentative pour rester politiquement pertinente.

On dit souvent que le dernier tour d’une course est le plus crucial. Au Jammu-et-Cachemire, le dernier tour est actuellement en cours et son aboutissement réussi nécessite une synergie complète des efforts et une poussée opportune dans la bonne direction. La stabilité rampante dans la région doit être convertie en un statut permanent de paix et de prospérité. Comme le Hurriyat est une force épuisée aujourd’hui, son interdiction ne fera peut-être pas beaucoup de différence en ce qui concerne le rétablissement de la normalité. Les chances peuvent être lourdes mais certainement pas insurmontables, mais sa réalisation n’est possible que lorsque le peuple, le gouvernement et les forces de sécurité restent sur la même longueur d’onde dans leur lutte contre la menace étrangère perturbatrice.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

