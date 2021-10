Interdiction des jeux ayant NFT ou Crypto sur Steam conformément à la nouvelle réglementation

Steam peut également éviter la controverse.

Les jeux qui utilisent la technologie blockchain ou permettent aux joueurs d’échanger des NFT ou des crypto-monnaies ne seront pas autorisés sur Steam. Selon un nouveau règlement de Valve. SpacePirate, un développeur travaillant sur un jeu basé sur NFT. A affirmé que la décision avait été prise parce que l’entreprise n’autorisait pas les produits de jeu ayant une valeur réelle. Mais Steam peut également éviter la controverse.

Cependant, Steam n’est pas le seul endroit pour acheter des jeux PC. Selon le PDG Tim Sweeney. La restriction ne semble pas s’appliquer aux titres de la boutique d’Epic. Epic a déclaré vendredi dans un e-mail qu’il était « ouvert » aux jeux utilisant des NFT ou des crypto-monnaies.

Il n’y a que 12 réglementations sur la page des règles de Steam de fin août et aucune mention de crypto-monnaies ou de NFT. Un autre document auquel manque la nouvelle règle est la page rejoignant le programme de distribution Steamworks.

Choix de modération litigieux

Steam a une histoire de choix de modération controversés. Surtout quand il s’agit de titres sexuellement explicites. Cependant, il semble que beaucoup applaudissent Valve pour le changement plutôt que de rendre hommage aux jeux NFT (ou de se moquer de ceux qui en sont mécontents).

Il est facile de comprendre pourquoi Steam voudrait éviter les NFT. Au-delà de la prétention de SpacePirate sur la valeur du monde réel (ce qui semble faible compte tenu des énormes communautés commerciales entourant les skins CS: GO et les casques Team Fortress 2), les jeux NFT et crypto n’ont pas exactement eu la plus grande presse.

Un développeur a vendu des NFT avec la promesse qu’ils seraient incorporés dans un jeu de combat, mais ont ensuite disparu avec l’argent. Même si les NFT étaient autorisés, il est impossible de dire combien d’entre eux auraient été parfaitement adaptés à Steam. La gestion par Apple d’applications comme OpenSea et Coinbase s’ils décident de commencer à vendre des NFT peut être l’une des plus grandes questions en ce moment.