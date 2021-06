Interdiction d’Ollie Robinson: Boris Johnson dénonce la décision de suspendre le joueur de cricket anglais | Politique | Nouvelles

Le joueur de cricket anglais, Robinson, 27 ans, a été interdit de jouer pour son pays à cause de messages publiés il y a neuf ans alors qu’il était adolescent. L’un des messages, envoyé en 2012, disait : « Mes nouveaux amis musulmans, c’est la bombe », tandis qu’un autre disait : « Pour ne pas mentir, beaucoup de filles ont besoin d’apprendre l’art de la classe ! #prends-en.”

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a appelé le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE) à “repenser à nouveau” après l’acte “exagéré” de suspension de Robinson.

M. Dowden a déclaré: “Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et erronés. Ils ont également dix ans et sont écrits par un adolescent. L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre. La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau .”

Downing Street a soutenu le point de vue de M. Dowden sur les événements, le porte-parole officiel du Premier ministre ayant déclaré aux journalistes que M. Johnson “soutenait” les commentaires du secrétaire à la Culture.

Le député conservateur Steve Double était d’accord avec M. Dowden, ajoutant: “Nous devons vraiment retrouver un sens du point de vue.”

Alors que le député de Royston Smith a déclaré: “Ceux qui ont suspendu Ollie Robinson devraient se pencher longuement sur eux-mêmes. Cette signalisation constante de la vertu est épuisante”.

Pour le parti travailliste, le secrétaire à la culture de l’ombre, Jo Stevens, a déclaré: “Il est juste que la BCE prenne les mesures qu’elle juge nécessaires et appropriées pour lutter contre le racisme et d’autres formes de discrimination dans leur sport.

“Ils ne devraient pas être critiqués pour cela par le secrétaire d’État.”

La BCE ne montre aucun signe de recul après avoir suspendu Robinson du cricket international en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire à la suite de tweets qu’il a publiés en 2012 et 2013.

Après le match de la première journée entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, Robinson a lu une déclaration préparée pour dire qu’il était “gêné” et “honte” des messages incriminés.

“C’était décevant pour le groupe. C’était un rappel brutal pour nous tous des responsabilités que nous assumons dans le poste que nous occupons.

“Il n’y a absolument aucune place dans ce jeu pour quelque forme de discrimination que ce soit. Il a montré beaucoup de remords, il s’est excusé publiquement, il s’est excusé auprès des vestiaires. Je pense que cela a été un très gros apprentissage pour lui.

“Le plus important pour nous tous est l’éducation. Nous nous efforçons tous d’être meilleurs, aucun de nous n’est parfait, et nous devons tous nous assurer d’apprendre tout le temps. Nous pouvons faire en sorte que le monde soit un meilleur endroit.”