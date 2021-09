Interdiction du Bitcoin en Chine : CoinMarketCap inaccessible

Interdiction du Bitcoin et des crypto-monnaies par la Chine est devenu encore plus intense : des sites comme CoinMarketCap, CoinGecko et TradingView ont été inaccessibles pendant plusieurs heures.

Interdiction par la Chine du commerce de bitcoins et de crypto-monnaies

Le 24 septembre, la Chine a intensifié sa répression des activités de crypto-monnaie. L’annonce est venue directement de la Banque populaire de Chine (PBoC), la banque centrale de Chine, qui a déclaré que toutes les transactions de crypto-monnaie sont des activités financières illicites. Le commerce devient donc une activité pouvant donner lieu à des poursuites pénales.

L’interdiction couvre non seulement le commerce, mais aussi acheter et vendre des crypto-monnaies et dérivés, émettre des jetons, fournir une assistance technique pour toutes ces activités et fournir tous les services liés à la cryptographie. Cela implique que les échanges crypto se sont soudainement retrouvés dans une situation illégale.

Sans surprise, les investisseurs ont retiré leurs actifs et les ont transférés dans des portefeuilles propriétaires.

Les bourses basées en Chine n’ont d’autre choix que de faire leurs valises.

CMC, CoinGecko et TradingView interdits

Cette interdiction est mise en œuvre en supprimant la possibilité pour les commerçants d’accéder aux principaux sites Web de crypto-monnaie. CoinMarketCap (propriété de Binance) et CoinGecko sont deux points de référence importants pour surveiller les prix des crypto-monnaies. TradingView se prête particulièrement bien à l’analyse technique. Cependant, les Chinois devront s’en passer.

En fait, selon The Block Crypto, des groupes Telegram ont déjà vu le jour là où les communautés crypto migrent. C’est ici que les experts expliquent comment contourner le blocage imposé par les autorités chinoises.

Désormais, le commerce de Bitcoin en Chine est illégal

L’interdiction affecte l’exploitation minière

En attendant, l’interdiction imposée par la Banque centrale de Pékin est également affectant les activités minières. Le géant du commerce électronique Alibaba a officiellement annoncé qu’en vertu des nouvelles règles, il arrêtez de vendre les appareils nécessaires pour extraire les crypto-monnaies.

Cela concerne matériel et logiciel nécessaires pour exploiter Bitcoin et d’autres. Alibaba sera également arrêter la vente de tutoriels, de stratégies et de logiciels pour obtenir des monnaies virtuelles.

Les La fermeture des sections Blockchain Miners et Blockchain Miner Accessories est également annoncée.

Le prix du Bitcoin tient

Lorsque les nouvelles restrictions de la Chine ont été annoncées, l’ensemble du marché des crypto-monnaies est devenu rouge. Bitcoin est également retombé à 40 000 $. Hier, la performance de BTC était à nouveau positive, mais le blocage de CoinMarketCap, CoinGecko et TradingView semble avoir à nouveau secoué le marché.

BTC est en baisse de 4% et plane maintenant au-dessus et en dessous de 42 000 $.

Néanmoins, certains analystes ne désespèrent pas. La Chine est habituée à mettre en œuvre des politiques répressives envers les crypto-monnaies, maintenant « justifié » par le lancement imminent de sa monnaie numérique. À chaque fois, le prix du Bitcoin a pris un coup, pour se redresser et revenir plus fort qu’avant. Même cette fois, il y a l’espoir non dissimulé que le prix du Bitcoin va vite se rendre compte qu’il peut se passer de la Chine et s’élèvera à nouveau à de nouveaux records.