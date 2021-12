Interdiction ou pas d’interdiction : rapports contradictoires sur la réglementation de la cryptographie en provenance d’Inde

Depuis que le gouvernement indien a inscrit un projet de loi sur les crypto-monnaies à traiter au Parlement tout au long de la prochaine session qui commence la semaine prochaine, de nombreux dialogues ont eu lieu pour savoir si le gouvernement peut ou non interdire les crypto-monnaies, comme le bitcoin et l’éther.

La réglementation crypto est de retour, mais il y a des comptes contradictoires concernant ce qu’il contient

La législation indienne sur la cryptographie approche. Le gouvernement indien a énuméré un projet de loi sur la crypto-monnaie qui sera discuté à Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien, pour la session d’hiver qui commence le 29 novembre.

Le projet de loi intitulé « The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 » vise à « interdire toutes les crypto-monnaies personnelles en Inde, cependant, il autorise certaines exceptions pour pousser la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations ».

Beaucoup de dialogues ont eu lieu pour savoir si le gouvernement indien peut ou non interdire les crypto-monnaies comme le bitcoin (BTC) et l’éther (ETH).

Le projet de loi crypto lui-même n’a pas été rendu public et le gouvernement n’a donc créé aucune déclaration officielle relative au projet de loi. Cependant, plusieurs publications et initiés du commerce spéculent et citent de nombreuses sources au fait du sujet.

Kumar Gaurav, le directeur des opérations de la plateforme de crypto-banque Cashaa, a tweeté mercredi :

Je suis simplement parti avec une décision avec quelques officiers de haut niveau du MOF [Ministry of Finance]. Il n’y a pas d’interdiction complète, mais la direction est de contrôler la cryptographie conformément au GAFI [Financial Action Task Force] des astuces.

La valeur ajoutée de Gaurav est que la crypto va être une catégorie de qualité AN réglementée par le Securities and Exchange Board of India (SEBI) et que les bourses de crypto peuvent devoir être obligées d’obtenir des licences du régulateur. « Toutes des notes positives », a-t-il écrit.

Avinash Shekhar, co-PDG de l’échange indien de crypto-monnaie Zebpay, a déclaré jeudi à « Squawk Box Asia » de CNBC :

Ma conviction est que nous aurons une réglementation assez cohérente, mais sur la facette la plus difficile.

Shekhar a expliqué : « Il y a des ondes positives volumineuses de la part du gouvernement. nous avons tendance à rencontrer la commission du Parlement vers {deux que nous avons tendance à remonter dans le temps… Le message ou les impressions que nous recevons du gouvernement est qu’il essaie de trouver une réglementation discrète — une réglementation stricte, mais pas une interdiction complète . «

Tanvi Ratna, directeur de l’exploitation de la politique 4.0, a commenté : « Oui, on s’attend à ce que le gouvernement puisse adopter une législation au cours de cette session elle-même. Cependant, cela ne devrait pas être une législation complète … il est prévu que certaines pièces de base comme BTC, ETH, etc. puissent être autorisées d’une manière ou d’une autre.

Cependant, certains magasins de médias ont signalé que le gouvernement envisageait d’interdire toutes les crypto-monnaies et de réglementer uniquement les monnaies numériques des organisations financières devant être émises par l’organisation financière, l’institution financière dépositaire de l’Inde (RBI).

Priyanka Chaturvedi, membre de Rajya Sabha, la chambre haute du parlement, a commenté la nouvelle du gouvernement indien qui souhaite interdire les crypto-monnaies via Twitter :

Si cela est vrai, cela peut être une formule pour le désastre dont l’Inde ne veut pas. L’interdiction de toutes les crypto-monnaies personnelles tue en grande partie la maison – privant l’Inde de créer un système AN ​​pour la toute nouvelle fintech.

Le Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI), a publié un communiqué de presse Th déclarant qu’« une interdiction générale des crypto-monnaies peut encourager les acteurs non étatiques, entraînant ainsi une utilisation illégale supplémentaire de ces devises. «

La semaine dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi a exhorté tous les pays démocratiques à s’impliquer dans la crypto-monnaie pour « s’assurer qu’elle ne se retrouve pas entre de mauvaises mains, ce qui pourrait gâcher notre jeunesse ». Il a également présidé une réunion globale sur la cryptographie. De plus, la commission parlementaire indienne des finances contrôle un rassemblement avec des représentants du commerce de la cryptographie.

Le post Ban or No Ban: Conflicting Reports on Crypto Regulation Coming out of India est apparu pour la première fois sur BTC Wires.