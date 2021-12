Interdiction totale des crypto-monnaies privées recommandées : que réservent les investisseurs en crypto ?

Interdire les crypto-monnaies privées en tant que classes d’actifs n’est peut-être pas tout à fait faisable, car cela pourrait dissocier l’Inde du reste du monde.

Par Yashesh Ashar, associé, Bhuta Shah & Co LLP

À l’échelle internationale, l’application des technologies de grand livre distribué (‘DLT’) est à l’étude dans les domaines de la gestion de l’identité numérique ou des exigences KYC, les transferts de fonds transfrontaliers et les systèmes de compensation et de règlement, l’assurance, les garanties et la propriété (y compris les registres fonciers), e -timbres, cautions et financement. DLT permet l’enregistrement, le partage et le transfert de données ou de valeurs sans avoir besoin d’une tenue de registre centralisée comme dans le cas d’un grand livre traditionnel. Ces enregistrements sont immuables et non répudiables. Cela évite d’avoir à conserver les données centralisées comme dans un grand livre traditionnel.

Les avantages de l’utilisation du DLT se manifestent principalement en termes de réduction des coûts d’administration et de transaction, d’élimination des doublons et d’amélioration de la précision des données, d’amélioration de la vitesse et de l’efficacité des transactions et de détection des fraudes.

La blockchain est un type spécifique de DLT, qui utilise des blocs connectés linéairement pour enregistrer les transactions. Ainsi, toutes les Blockchains sont des DLT mais tous les DLT ne sont pas des Blockchains.

Le gouvernement indien a également adopté la technologie Blockchain dans de nombreux domaines avec Niti Ayog travaillant à la construction du réseau de blockchain de l’Inde, RBI expérimentant l’utilisation de la technologie Blockchain dans le secteur bancaire et financier, divers gouvernements d’État expérimentant l’idée de numériser les registres fonciers, l’utilisation de Blockchain technologie pour certifier les start-up et utilisation récente de la technologie Blockchain dans la délivrance d’Uni-Pass utilisant l’authentification Aadhaar pour les déplacements dans les trains locaux à Mumbai.

Monnaie virtuelle

Une monnaie virtuelle (« VC ») est une représentation numérique de la valeur qui peut être échangée numériquement et fonctionne comme (a) un moyen d’échange, et/ou (b) une unité de compte, et/ou (c) un magasin de valeur mais n’a pas cours légal. Une VC peut donc être un moyen d’échange privé mais ne reflète en aucun cas une garantie souveraine de la valeur ou du statut de cours légal. Les cryptomonnaies sont un sous-ensemble de monnaies virtuelles et tirent leur nom de la technique de cryptage sous-jacente appelée « cryptographie ». Bitcoin est la première forme de crypto-monnaie et aussi la plus populaire et la plus utilisée des plus de 5 000 crypto-monnaies existantes aujourd’hui.

Crypto-monnaie : en quoi diffère-t-elle des autres investissements ?

À l’échelle mondiale, les pays ont accordé un traitement juridique différent aux VC – transactions de troc (Russie et Canada), mode de paiement (Japon, Suisse et Thaïlande), cours légal (El Salvador), interdiction totale (Chine). En raison de sa volatilité, le Fonds monétaire international (« FMI ») a récemment recommandé au Salvador de ne pas utiliser les Bitcoins comme monnaie légale.

Les VC ont également évolué vers d’autres formes telles que les offres initiales de pièces (« ICO ») et les jetons numériques (investissements ainsi que les jetons d’actifs – c’est-à-dire les jetons non fongibles (« NFT »)). De plus, étant donné la volatilité, une nouvelle génération de VCs, connus sous le nom de « stablecoins » a émergé, qui sont adossés à et/ou indexés sur des actifs financiers du monde réel tels que l’USD, l’or, etc.

Les zones grises

Bien que les VC n’aient pas le soutien d’un souverain et n’aient pas non plus de valeur intrinsèque sous-jacente, ils tirent généralement leur valeur de la valeur qui leur est attribuée par les participants, comme dans le cas de l’or ou de tout autre actif de valeur. Ainsi, depuis leur création, la valeur des VCs a été très fluctuante et extrêmement volatile.

Bien que les sociétés de capital-risque aient le potentiel de stimuler l’innovation et d’intensifier l’inclusion financière et que plusieurs régulateurs du secteur financier et organismes de normalisation étudient leur application, il existe également plusieurs risques et défis réglementaires et juridiques qui créent des zones grises qui nécessitent une attention particulière. Sur le plan technologique, l’évolutivité et la vitesse des transactions ainsi que l’interopérabilité et l’intégration dans les systèmes financiers existants restent un défi. D’autres risques technologiques clés concernent la cybersécurité et la protection des données. De plus, étant donné l’anonymat qu’elle confère à une transaction la rend vulnérable au blanchiment d’argent et au financement d’activités illégales.

position de l’Inde

Publier la décision de la Hon’ble Supreme Court en 2020, qui a statué qu’en l’absence de toute interdiction législative sur les VC, la Reserve Bank of India (« RBI ») ne peut pas imposer des restrictions disproportionnées sur le commerce des VC en mettant de côté la circulaire de la RBI en 2018, l’Inde a été témoin d’une impulsion dans les activités liées à la cryptographie avec une augmentation spectaculaire des transactions cryptographiques par les Indiens, en particulier la jeune génération et diverses start-up indiennes mettant en place des échanges cryptographiques.

Les principales préoccupations et défis du gouvernement indien (et d’ailleurs de tout gouvernement dans le monde) dans le traitement des VC sont l’absence de valeur intrinsèque et de soutien souverain, la volatilité, la protection des clients de détail / investisseurs, la création d’une économie parallèle décentralisée anonyme , son utilisation dans des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Le gouvernement indien a constitué un comité interministériel de haut niveau (‘IMC’) pour étudier les questions concernant les CV le 2 novembre 2017, qui a soumis son rapport le 28 février 2019 (‘IMC Report’). Le rapport de l’IMC a recommandé une interdiction totale des VC privés en Inde et l’émission d’une monnaie numérique de la banque centrale (« CBDC »). Une CBDC, avec toutes les caractéristiques importantes et bénéfiques d’un VC, peut également fonctionner comme une version étendue des « stablecoins » adossées à une garantie souveraine.

Le projet de loi sur l’interdiction de la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2019 (« projet de loi 2019 ») a fait écho à l’intention du gouvernement indien d’interdire les transactions des Indiens dans les crypto-monnaies privées et d’autoriser uniquement les transactions dans la monnaie numérique officielle. Le projet de loi de 2019 prévoyait une transition en rendant obligatoire la déclaration et la disposition des investisseurs / détenteurs de crypto-monnaie existants dans un délai de 90 jours à compter de la date de promulgation. Les sanctions pour non-conformité au projet de loi de 2019 ont été rendues similaires aux non-conformités aux réglementations sur le blanchiment d’argent et au contrôle des changes en Inde. L’ordre du jour du nouveau projet de loi (« projet de loi 2021 ») semble également aller dans le même sens.

La voie à suivre pour le projet de loi

Cependant, la situation sur le terrain est très différente en 2021 par rapport à 2019. Le nombre d’Indiens avec des transactions de crypto-monnaie a augmenté considérablement, les échanges cryptographiques ont émergé en Inde avec des investissements étrangers substantiels, de nombreux Indiens également dans des échanges cryptographiques à l’étranger et possèdent plusieurs portefeuilles de différentes crypto-monnaies. Un enroulement forcé de toutes ces infrastructures et investissements peut ne pas être faisable du point de vue du gouvernement du point de vue économique ainsi que du point de vue politique. De plus, la création de l’infrastructure pour la CBDC et son intégration avec la monnaie fiduciaire peuvent avoir leurs propres défis.

Ainsi, bien que l’Inde puisse utiliser avec condescendance l’utilisation d’une CBDC comme monnaie légale et la rattacher à la roupie indienne, interdire d’autres cryptos en tant que classes d’actifs peut ne pas être tout à fait faisable car cela peut dissocier l’Inde du reste du monde en utilisant d’autres produits populaires / largement utilisés. crypto-monnaies. Au mieux, du point de vue de la réglementation, l’Inde devra peut-être autoriser la conversion d’autres crypto-monnaies (dans les portefeuilles souples) en CBDC (dans le portefeuille indien comme proposé) pour les réglementer sur le marché indien. Cela pourrait apporter la certitude requise (mais pas la flexibilité totale) si la CBDC est comparée à l’USD sur le marché international de la même manière que la roupie physique. Bien que l’Inde ne s’attende peut-être pas à une acceptation mondiale immédiate de sa CBDC comme les Bitcoins, cela peut fonctionner comme un excellent mécanisme de surveillance pour le gouvernement pour suivre les transactions dans d’autres VC et également assurer une piste adéquate pour créer des chèques et contenir son utilisation pour le blanchiment d’argent. et d’autres activités illégales. En outre, il est fort probable que le gouvernement interdira (ou au mieux découragera) son application jusqu’à ce qu’un cadre de réglementation des échanges soit mis en place ainsi que pour fournir une éducation et une sensibilisation des investisseurs aux VC.

La question plus large se pose sur l’utilisation de crypto-monnaies comme jetons pour le jeton numérique avec des titres comme jetons sous-jacents et non fongibles (« NFT ») avec des actifs tels que des arts numériques, des peintures et d’autres objets de valeur comme sous-jacents. Selon le projet de loi 2019, les jetons sont traités comme des crypto-monnaies et sont interdits. Cependant, il est nécessaire d’avoir un nouveau regard sur ces cas d’utilisation de crypto-monnaies, car ils peuvent plus probablement être classés comme des « actifs » signifiant la propriété d’autres actifs sous-jacents et en tirer une valeur par rapport aux crypto-monnaies sans valeur intrinsèque.

Les aspects fiscaux

La clarté sur les aspects fiscaux liés aux transactions en crypto-monnaie a besoin de plus de clarté que ce qui saute aux yeux. Les problèmes concernant la caractérisation des VC en tant que classes d’actifs – investissement par rapport aux actions, la caractérisation des revenus d’activités telles que l’investissement, les affaires ou la spéculation, l’événement déclencheur ou le point d’imposition, l’obligation de retenir et / ou de percevoir des impôts par divers intermédiaires, que les crypto-monnaies soient considérées comme des marchandises aux fins de la TPS – reste sans réponse. La complexité multiple de la transaction de crypto-monnaie telle que l’objectif de transaction en crypto-monnaie, le transfert d’un portefeuille à un autre, la conversion en fiat, les rôles des intermédiaires, etc., ajoutent plus de complexité aux problèmes ci-dessus. La clarté de tout cela contribuerait grandement à apporter une certitude dans les transactions cryptographiques.

Conclusion

Pour conclure, la question d’une CBDC apparaît comme la voie à suivre pour que l’Inde et d’autres pays surveillent et régulent les transactions de crypto-monnaie dans l’économie. Cependant, il va sans dire que l’introduction de la CBDC s’accompagnera de son propre bagage de problèmes liés à l’intégration, à l’inopérabilité, à la technologie et à l’infrastructure. La voie à suivre pour les crypto-monnaies privées n’est pas une interdiction complète mais de les traiter comme une classe d’actifs (par opposition à cours légal). Les échanges de crypto-monnaie doivent être réglementés pour surveiller et régir l’écosystème, ainsi que pour inspirer la confiance des banques et une participation plus large des investisseurs de détail.

Cela dit, l’utilisation de la technologie Blockchain par le gouvernement dans d’autres domaines de la fintech et de l’économie numérique devrait se poursuivre. La technologie Blockchain doit être considérée comme indépendante du secteur avec tous les régulateurs clés tels que RBI, SEBI, IRDA, PFRDA et IBBI devraient également se concentrer sur le DLT pour explorer la construction de réglementations appropriées pour le développement du DLT et de la Blockchain dans leurs domaines respectifs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.