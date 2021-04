Interdiction totale: RBI empêche Amex et Diners Club d’acquérir de nouveaux clients

Dans une déclaration sur son site Web, RBI a déclaré que la commande n’impacterait pas les clients existants. “L’action de surveillance a été prise dans l’exercice des pouvoirs conférés à RBI en vertu de l’article 17 de la loi PSS (Payment and Settlement Systems)”, a déclaré le régulateur.

Vendredi, la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a imposé à American Express Banking Corp (Amex) et Diners Club International des restrictions à l’embarquement de nouveaux clients nationaux sur leurs réseaux de cartes à partir du 1er mai 2021. Ces entités ont été jugées non conformes. avec les instructions de la banque centrale sur le stockage des données du système de paiement.

Dans une déclaration sur son site Web, RBI a déclaré que la commande n’impacterait pas les clients existants. “L’action de surveillance a été prise dans l’exercice des pouvoirs conférés à RBI en vertu de l’article 17 de la loi PSS (Payment and Settlement Systems)”, a déclaré le régulateur.

Amex et Diners Club sont des opérateurs de systèmes de paiement autorisés à exploiter des réseaux de cartes en Inde en vertu de la loi PSS. Les instructions à l’encontre des deux sociétés constituent le premier ensemble de sanctions infligées pour non-respect d’une circulaire de la RBI sur le stockage des données du système de paiement en date du 6 avril 2018.

La circulaire demandait à tous les fournisseurs de systèmes de paiement de veiller à ce que, dans un délai de six mois, toutes les données relatives aux systèmes de paiement exploités par eux soient stockées dans un système uniquement en Inde.

Celles-ci comprendraient les détails complets de la transaction de bout en bout ainsi que les informations collectées, transportées et traitées dans le cadre du message ou de l’instruction de paiement. Ils étaient également tenus de signaler la conformité à la banque centrale et de soumettre un rapport d’audit du système (SAR) approuvé par le conseil d’administration et réalisé par un auditeur agréé Cert-In dans les délais prescrits.

Fin février 2021, Amex avait 15,6 lakh de cartes de crédit en circulation, représentant 2,53% du marché total. Les cartes Diners Club sont émises en Inde exclusivement par HDFC Bank. Le nombre de cartes actives émises par Diners Club n’était pas immédiatement disponible.

La circulaire d’avril 2018 avait causé beaucoup de brûlures d’estomac parmi les acteurs de paiement basés aux États-Unis en Inde en raison du délai de conformité de six mois et de l’absence de clause autorisant la mise en miroir des données. Finalement, en juin 2019, la RBI a autorisé la mise en miroir offshore des données de paiement pour les transactions transfrontalières effectuées en Inde dans une clarification de la circulaire d’origine. Cela signifiait que pour les données sur les transactions transfrontalières, constituées d’une composante étrangère et d’une composante nationale, une copie de la composante nationale peut également être stockée à l’étranger, si nécessaire.

