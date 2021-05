Interdictions de Twitch "Jacuzzi" Depuis le chat de la chaîne officielle

La plate-forme affirme que la phrase est en conflit avec ses paramètres de modération.

Le succès de nombreux streamers avec l’utilisation de “flux de spas” a été quelque peu arrosé par l’interdiction de Twitch sur la phrase dans son chat pour la chaîne officielle. Cela a généré des commentaires à la fois de ceux qui disent que l’interdiction a violé la liberté d’expression sur une plate-forme d’accès public et de ceux qui conviennent que Twitch était justifié pour freiner les discussions racées que la phrase encourageait. Certains utilisateurs ont également fait remarquer que Twitch évitait un débat indispensable sur la question.

L’utilisateur de Reddit, JitterOS, a déclenché l’alarme en publiant une capture d’écran d’un message envoyé par Twitch. Ils ont essayé d’utiliser la simple expression «banderoles du spa» lors de la diffusion publique du 14 mai. Cependant, un message est apparu, disant que leur commentaire n’avait pas été publié dans le chat. Le message contextuel citait la violation de leur message des paramètres de modération de Twitch. Il n’y avait aucune indication de punition contre JitterOS en dehors du refus de leur message.

Depuis lors, il semble que Twitch ait changé ses paramètres. Beaucoup ont signalé qu’ils pouvaient en effet publier la phrase dans le chat de la chaîne. Donc, il peut s’agir d’une action temporaire ou a été modifiée en réponse à une vague de commentaires à la lumière de la découverte.

Une autre phrase à la liste

Alors, quels mots Twitch interdit-il? Les directives de la plate-forme nous indiquent que les streamers qui utilisent un discours discriminatoire, menacent de se faire du mal ou de nuire à autrui, ou en général harcelent autrui peuvent être interdits. Twitch a une tolérance zéro pour les menaces violentes. Vous ne pouvez pas non plus divulguer les informations personnelles d’autrui qui pourraient mettre des personnes en danger par des fans dérangés ou des personnes malveillantes. Il vous est également interdit d’usurper l’identité du personnel de Twitch, ce qui pourrait vous permettre d’arnaquer ou de frauder d’autres personnes.

Depuis le 16 décembre 2020, les mots «vierge», «simp» et «incel» sont interdits sur la plateforme. Il existe également des variations d’insultes raciales et homophobes qui peuvent entraîner des banderoles dans l’eau chaude. Les banderoles peuvent également être interdites pour avoir abusé des personnes en raison de leur état de santé et de leur handicap. Cela s’étend aux caractéristiques physiques, à l’âge ou même au statut d’ancien combattant.

Tout cela nous montre que Twitch souhaite faire de la chaîne un endroit sûr non seulement pour le grand nombre de jeunes qui diffusent ou regardent des flux sur la plate-forme, mais pour tout le monde et toute personne qui décident de l’utiliser. Cependant, dans ce dernier cas, il pourrait y avoir plus que cela.

