Interdire la thérapie de conversion ; Le gouvernement doit s’assurer que les droits des LGBTQIA sont au même niveau que les autres

Le fait est que la violence et l’oppression de la thérapie de conversion – tout comme le mariage forcé, contre lequel le HC de Delhi s’est récemment prononcé avec véhémence – est également enracinée dans l’homophobie/la transphobie de la société dans son ensemble.

Dans un jugement historique, la Haute Cour de Madras a récemment appelé à l’interdiction de la thérapie de conversion – la pratique fondamentalement non scientifique et extrêmement néfaste consistant à essayer de changer l’identité de genre/l’orientation sexuelle des personnes LGBTQIA, par le biais d’interventions. Ceux-ci peuvent inclure une « thérapie » aversive telle que l’administration de décharges électriques, des médicaments provoquant des nausées avec des stimuli homoérotiques, des conseils intensifs, une « thérapie spirituelle » telle que des prières de groupe, etc. La Haute Cour, dans S Sushma c. a également appelé à des poursuites judiciaires contre ceux qui la pratiquent. Alors que le monde observe le Mois de la fierté, qui célèbre le mouvement pour la reconnaissance des droits LGBTQIA, le Centre doit s’inspirer du HC, ainsi que des législations nationales et infranationales de nombreux pays, et s’employer à criminaliser cette pratique. Comme le chef du Congrès Shashi Tharoor et son associé Aditya Sharma le soulignent dans un article de The Indian Express, la protection existante en vertu de la loi sur la santé mentale peut être inadéquate. La profonde discrimination de la thérapie de conversion est enracinée dans le fait que ses praticiens considèrent l’identité non hétérosexuelle et le comportement non hétéronormatif comme une « maladie mentale » qui peut être guérie, malgré le fait que la Société indienne de psychiatrie déclare que la non-hétérosexualité n’est pas une maladie mentale et ne peut pas être changé. La pratique continue d’exiger un coût important, si l’on se fie aux nombreux rapports de suicide et d’automutilation parmi ceux qui y sont soumis ; en effet, des cas non signalés pourraient placer cette discrimination à un niveau d’incidence très élevé. Une étude de l’ONU menée auprès de personnes ayant suivi une thérapie de conversion, dans 100 pays, a montré que 98% d’entre elles souffraient d’effets néfastes à long terme sur la santé mentale. Les personnes LGBTQIA sont déjà plus à risque de suicide que leurs pairs hétérosexuels/cis; une étude montre que les personnes transgenres sont à un niveau de risque de suicide six fois plus élevé que les personnes cis-genres. Les effets négatifs sur la santé mentale s’aggravent lorsque les personnes confrontées à une telle discrimination intériorisent les notions d’« anormalité ».

Le fait est que la violence et l’oppression de la thérapie de conversion, tout comme le mariage forcé, contre lequel le HC de Delhi s’est récemment prononcé avec véhémence, sont également enracinées dans l’homophobie/transphobie de la société dans son ensemble. Pour y remédier, il faudra aller au-delà de la simple dépénalisation de l’homosexualité qui a été réalisée en 2018. Catalyser le changement social pour normaliser l’orientation non hétérosexuelle et l’identité transgenre nécessite des mesures législatives concrètes, à la fois en termes de garantie des mêmes droits pour les LGBTQIA et les hétérosexuels/cis-. les personnes de genre et des mesures punitives sévères contre la discrimination. Alors que les droits trans ont reçu un grand coup de pouce dans des États comme le Tamil Nadu et le Kerala, le projet de loi du Centre sur les personnes transgenres de 2019 a été critiqué par la communauté trans pour des dispositions problématiques comme subordonner la reconnaissance de l’identité trans à l’approbation du gouvernement, le manque de parité dans le montant de la punition pour les violences sexuelles contre les survivants transgenres et cis-genres, etc. Le Centre a également signalé son intention de s’opposer à l’égalité du mariage ; il doit se rendre compte que si le gouvernement ne traite pas les LGBTQIA sur un pied d’égalité avec les hétérosexuels et les cis-genres, il tolérera la discrimination enracinée à leur encontre.

