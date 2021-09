Interdire le mariage des enfants : l’amendement du Rajasthan reflète une faille dans la loi centrale

La loi d’amendement du Rajasthan en question a simplement modifié une disposition antérieure – en vertu de laquelle les parents / tuteurs d’un couple de moins de 21 ans étaient tenus d’enregistrer le mariage – pour le mettre en phase avec la définition des enfants conformément à la loi centrale de 2006, comme l’avocat Seema Sindhu souligne dans The Leaflet. (Image représentative)

Le gouvernement du Rajasthan a plongé dans la controverse la semaine dernière après avoir modifié la loi sur l’enregistrement obligatoire des mariages de l’État. En prévoyant que, lorsqu’un mariage implique un époux de moins de 21 ans et une épouse de moins de 18 ans, les parents doivent déménager pour faire enregistrer le mariage, le gouvernement de l’État encourage le mariage des enfants en le « légalisant », affirment les militants et les partis d’opposition. Cependant, le fait est que le mariage des enfants n’a pas encore été rendu illégal ; la loi de 2006 sur l’interdiction du mariage des enfants rend les mariages entre enfants (définis comme un garçon de moins de 21 ans et une fille de moins de 18 ans) simplement annulables, c’est-à-dire si l’une des parties contractantes devait se retirer du mariage à tout moment entre le mariage et après deux ans après avoir atteint l’âge du mariage tel que sanctionné par la loi, le mariage sera annulé. Ainsi, la loi centrale continue de traiter les mariages d’enfants comme légaux. La loi d’amendement du Rajasthan en question a simplement modifié une disposition antérieure – en vertu de laquelle les parents / tuteurs d’un couple de moins de 21 ans étaient tenus d’enregistrer le mariage – pour le mettre en phase avec la définition des enfants conformément à la loi centrale de 2006, comme l’avocat Seema Sindhu souligne dans The Leaflet.

Alors que la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (NCPCR) a écrit au gouvernement de l’État pour s’opposer à la légalisation du mariage des enfants, elle aurait dû concentrer ses efforts sur l’adoption d’un amendement que le ministère du Développement des femmes et de l’enfance de l’Union avait proposé en 2018. Cela aurait rendu le mariage entre un garçon de moins de 21 ans et une fille de moins de 18 ans annulable ab initio (au départ). Cependant, la proposition continue de faire rage.

L’amendement du Rajasthan est conforme à l’arrêt de 2006 de la Cour suprême dans l’affaire Seema contre Ashwini Kumar, qui a rendu obligatoire l’enregistrement de tous les mariages. Le jugement a également déclaré que l’enregistrement de tous les mariages permet aux États d’obtenir les données réglementaires nécessaires pour attraper les contrevenants à toute législation relative au mariage – cela se reflète dans la loi d’amendement du Rajasthan autorisant l’autorité du district à déclarer un mariage nul. Un corollaire de ceci serait que l’enregistrement du mariage informe simplement de l’état du mariage et n’accorde pas au mariage un statut juridique. En fait, selon le jugement du CS de 2006, l’enregistrement permet de prévenir les mariages d’enfants et de protéger les femmes contre une multitude de maux, notamment la désertion, la traite sous « l’habit du mariage », la polygamie illégale, etc.

Compte tenu de la loi sur l’interdiction du mariage des enfants, malgré les lacunes, tente de freiner le mariage des enfants en prescrivant des peines d’emprisonnement et des amendes à ceux qui autorisent, encouragent ou célèbrent le mariage des enfants, rendre l’enregistrement du mariage obligatoire peut être destiné à être dissuasif. Mais, à quel point il sera efficace reste à voir; par exemple, rien n’empêche qu’un tel mariage soit célébré tout en étant tenu secret jusqu’à ce que les mineurs concernés atteignent l’âge légal du mariage. Ce n’est que lorsque les mariages d’enfants sont rendus illégaux – il y a eu 785 mariages de ce type signalés en 2020, selon les données du NCRB – ​​que ces mariages peuvent être freinés ; cela exigera un réexamen des lois personnelles qui régissent le mariage et une gestion politique habile de l’opposition des communautés qui promeuvent de tels mariages.

