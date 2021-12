Interdire les rassemblements politiques et envisager de reporter les élections de l’UP de quelques mois, exhorte Allahabad HC Commission électorale, PM Modi

Le tribunal a ensuite demandé à la Commission électorale de l’Inde d’arrêter immédiatement les rassemblements politiques et d’ordonner aux partis politiques de faire campagne dans les journaux et les chaînes de télévision.

Hier, une audience de demande de mise en liberté sous caution devant la Haute Cour d’Allahabad a pris une tournure surprise alors que le banc du juge unique a délibéré sur l’augmentation des cas de la nouvelle variante Omicron de COVID-19 et a exhorté la Commission électorale de l’Inde et le Premier ministre Narendra Modi à interdire les rassemblements politiques. et retarder de quelques mois les élections de 2022 à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh.

Un banc du juge Shekhar Kumar Yadav, après avoir accordé une caution au demandeur Sanjay Yadav dans une affaire, a déploré le fait que plus de 400 cas de ce type soient répertoriés devant le tribunal et lors de l’audience, les avocats se sont réunis en grand nombre sans maintenir de distanciation sociale et ont exhorté le greffier Général du HC de prendre des dispositions pour faire face à cette situation. Le juge Yadav a noté que des pays comme la Chine, les Pays-Bas et l’Allemagne ont imposé des blocages complets ou partiels en raison du nombre croissant de cas de la variante Omicron. Le tribunal a également déclaré que les élections du gram panchayat dans les sondages de l’Uttar Pradesh et de l’Assemblée du Bengale occidental ont entraîné une augmentation des infections au COVID-19 en raison desquelles de nombreuses personnes sont décédées.

Le banc a noté que tous les partis politiques mobilisent des milliers de personnes en organisant des rassemblements et des réunions à l’approche des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh et qu’il n’est pas possible de suivre les protocoles COVID, y compris la distanciation sociale où une foule aussi nombreuse est présente. Il a averti que si cela n’était pas arrêté, les conséquences pourraient être beaucoup plus graves que la deuxième vague de la pandémie.

Le tribunal a ensuite demandé à la Commission électorale de l’Inde d’arrêter immédiatement les rassemblements politiques et d’ordonner aux partis politiques de faire campagne dans les journaux et les chaînes de télévision. Le HC a exhorté le CE à retarder les élections de l’assemblée de deux ou trois mois si possible tout en notant que le droit à la vie a également été accordé en vertu de l’article 21 de la Constitution indienne.

Le juge Yadav a apprécié le Premier ministre Modi pour la campagne de vaccination contre le COVID-19 et lui a demandé d’envisager d’arrêter les rassemblements, les rassemblements et de reporter les prochaines élections nationales, en prenant des mesures énergiques compte tenu de la situation pandémique.

Des élections à l’Assemblée sont prévues dans cinq États entre février et mars de l’année prochaine et la CE devrait bientôt faire une annonce officielle du calendrier. L’Inde a enregistré 6 650 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Le nombre de cas actifs dans le pays s’élève actuellement à 77 516 avec 358 cas Omicron.

