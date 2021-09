Interdire les services VPN en Inde, selon un panel parlementaire

Un comité permanent du Parlement indien sur les affaires intérieures a demandé au gouvernement indien d’interdire les réseaux privés virtuels ou VPN dans le pays. Selon le comité, le VPN est une menace pour la sécurité nationale et peut être utilisé par les cybercriminels pour rester anonyme et contourner les protocoles de sécurité.

Le comité a déclaré que les applications VPN sont facilement accessibles avec des centaines de sites Web faisant ouvertement de la publicité et de la vente de tels services. Il indique que puisque ces applications permettent aux criminels d’accéder au dark web tout en restant anonymes, il devient techniquement difficile de les suivre.

Par conséquent, le Comité “recommande que le ministère de l’Intérieur se coordonne avec le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information pour identifier et bloquer définitivement ces VPN avec l’aide de fournisseurs de services Internet”.

Si vous vivez littéralement sous une pierre et que vous ne savez pas à quoi sert le VPN, il aide les utilisateurs à contourner les regards indiscrets de leur FAI ou à accéder à des informations qui seraient autrement géo-verrouillées. Il est également utilisé par les entreprises pour protéger leurs données en les transférant de manière anonyme sur Internet. L’utilisation des VPN a connu une augmentation massive ces derniers temps grâce aux employés travaillant à distance dans le cadre de la nouvelle normalité.

Cependant, c’est la même qualité qui est souvent mal utilisée par les acteurs de la menace et le comité semble s’inquiéter de la même chose. Les cybercriminels, avec l’aide du VPN, restent anonymes pour accéder au dark web, qui est une plaque tournante pour toutes les activités illégales, y compris les drogues, le contenu pornographique, le piratage et bien plus encore.

Bien que, selon Medianama, le comité souhaite non seulement que le gouvernement collabore avec les agences internationales pour garantir que les services VPS soient bloqués dans le pays, mais souhaite également que les agences « renforcent les mécanismes de suivi et de surveillance en améliorant et en développant davantage l’État. une technologie de pointe, pour contrôler l’utilisation du VPN et du dark web.

Interdiction du VPN – Une menace pour la vie privée ?

Alors que le comité examine du point de vue de la sécurité nationale, garantissant ainsi qu’Internet n’est pas utilisé à des fins contraires à l’éthique. Il veut s’assurer que les agences peuvent suivre facilement les acteurs de la menace et les empêcher de s’impliquer dans des activités qui vont à l’encontre de la société et des intérêts nationaux.

Cependant, cela donne également aux agences gouvernementales une licence ouverte pour suivre chaque individu, ce qui constitue une menace sérieuse pour le droit d’un individu à la vie privée ou à l’autonomie personnelle.

De plus, depuis l’épidémie de Covid-19 et la pandémie qui a suivi, les entreprises sont obligées de faire travailler leurs employés à distance et même l’enseignement à distance a remplacé la scolarité ordinaire. Dans les deux cas, le VPN est d’une importance cruciale car il garantit la confidentialité des données.

En outre, une interdiction du VPN peut être considérée comme une mesure visant à freiner le libre échange d’informations sur Internet. Même dans des pays comme la Chine où la surveillance est à son apogée, les VPN ne sont ni illégaux ni interdits. Les agences fédérales aux États-Unis ont également conçu des moyens de contrer les cybermenaces en utilisant la technologie au lieu d’interdire le VPN.

Dans un mouvement quelque peu connexe, le gouvernement indien a interdit l’année dernière plus de 260 applications chinoises, invoquant des raisons telles qu’une menace pour la sécurité et la souveraineté nationales. Cependant, la plupart de ces entreprises ont trouvé une autre voie pour opérer dans le pays. Sans un processus de suivi strict en place, la décision d’interdire les applications ne sert à rien.

Enfin, la loi indienne sur la confidentialité et la sécurité des données est sur le point d’être introduite. Cela donne aux agences une immense autorité pour suivre les individus jugés risqués du point de vue de la sécurité nationale. Couplé à l’interdiction des VPN, cet acte pourrait sonner le glas du droit des individus à l’autonomie personnelle.

