Interdire les stations-service aux travailleurs non clés ! Le Premier ministre est invité à user de ses pouvoirs pour “désigner des stations” | Royaume-Uni | Nouvelles

Crise du carburant: l’appelant insiste sur le fait qu’il n’y a pas de pénurie d’essence

Les problèmes d’approvisionnement en essence ont déclenché la panique parmi les Britanniques qui ont commencé à essayer de s’approvisionner à travers le pays, avec des files d’attente devant les stations-service. Un petit nombre de stations-service ont été contraintes de fermer en raison du manque d’approvisionnement, d’autres introduisant des restrictions.

S’il n’y a pas de pénurie d’essence à travers le pays, il y a un manque de chauffeurs pour distribuer le carburant.

Maintenant, le syndicat Unison a déclaré que les travailleurs clés ne devraient pas être laissés en plan ou forcés de faire la queue pendant des heures pour le carburant.

La secrétaire générale du syndicat, Christina McAnea, a déclaré: “Le gouvernement doit prendre le contrôle. Ce ne sont pas de bons ministres qui perdent leur temps dans un jeu de blâme inutile ou prétendent qu’il n’y a pas de problème.

« Le personnel essentiel doit pouvoir se rendre à son travail afin de pouvoir continuer à fournir les services sur lesquels beaucoup comptent.

« Les ambulanciers, les infirmières, les soignants, les assistants pédagogiques, le personnel de police et autres travailleurs clés ne doivent pas être laissés en plan ou forcés de faire la queue pendant des heures simplement pour se rendre à une pompe.

“Le gouvernement pourrait résoudre ce problème maintenant en utilisant des pouvoirs d’urgence pour désigner des stations-service à l’usage exclusif des travailleurs clés.”

La British Medical Association (BMA) a également averti que si les pompes s’asséchaient, il pourrait y avoir un “risque réel que le personnel du NHS ne soit pas en mesure de faire son travail”.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la BMA, a déclaré: “Les travailleurs d’urgence et essentiels dépendent du carburant à la fois pour se rendre au travail et pour leur travail lui-même – que ce soit pour se rendre dans les hôpitaux, les cabinets et autres établissements de santé, ou pour les ambulances à atteindre les personnes nécessitant des soins urgents et les médecins généralistes pour visiter les patients très malades à domicile.

“Chacun aura ses propres raisons de devoir faire le plein, mais comme les pompes s’assèchent, il y a un risque réel que le personnel du NHS ne soit pas en mesure de faire son travail et de fournir des services et des soins vitaux aux personnes qui en ont un besoin urgent.

« Bien que le gouvernement ait déclaré qu’il mettait en place des plans pour pallier la pénurie de chauffeurs de poids lourds pour transporter le carburant, les résultats ne seront pas immédiats.

“Les personnels de santé et les travailleurs essentiels doivent donc avoir un accès prioritaire au carburant afin qu’ils puissent continuer leur travail crucial et garantir les soins aux patients.”

Patricia Marquis, directrice pour l’Angleterre au Royal College of Nursing, a averti que certains membres du personnel infirmier pourraient ne pas être en mesure d’assister aux quarts de travail.

Elle a déclaré: “Le personnel infirmier fait un travail précieux, parcourant souvent de longues distances pour se rendre au travail ou voir leurs patients dans la communauté.

« Les services de santé et de soins, déjà aux prises avec une pénurie généralisée de personnel, ne peuvent pas se permettre de perdre davantage de personnel car ils ne peuvent pas voyager.

“Nous savons déjà que certains membres du personnel infirmier avertissent leurs employeurs qu’ils ne pourront peut-être pas être présents demain pour garantir que les quarts de travail puissent être assurés en toute sécurité.

“À la lumière de ces problèmes d’approvisionnement, les travailleurs de la santé et des soins doivent être une priorité ou les soins aux patients seront compromis.”

Le Dr Julia Grace Patterson, directrice générale du groupe qui compte 1 700 membres, a déclaré : « Les médecins et autres professionnels de la santé ne peuvent pas soigner les patients s’ils ne peuvent pas se rendre au travail.

“J’entends de nombreuses personnes aujourd’hui qui ont passé le week-end à essayer sans succès de trouver de l’essence.

“Notre secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a récemment critiqué les consultations téléphoniques – il pense clairement que les rendez-vous en face à face sont nécessaires.

« Nous devons donc savoir de toute urgence quel est le plan du gouvernement pour garantir que tout le personnel du NHS puisse atteindre son lieu de travail en toute sécurité pendant cette crise du carburant.

« Les médecins sont désespérément préoccupés par les patients et le gouvernement doit prendre ses responsabilités et trouver une solution. »

Le professeur Claire Anderson, présidente de la société, a déclaré : « Les pharmacies reçoivent toujours des livraisons de médicaments et les gens doivent commander et récupérer leur ordonnance de la manière habituelle.

“Comme d’habitude, les pharmaciens travaillent avec les patients pour s’assurer qu’ils obtiennent les médicaments dont ils ont besoin.

“Nous ne savons pas que les problèmes d’approvisionnement en carburant empêchent les patients d’obtenir leurs médicaments.

“Si vous avez des inquiétudes, veuillez en parler à votre pharmacien local et à son équipe, qui sauront vous aider et vous rassurer.”

Morrisons a essuyé des tirs après qu’un soignant n’ait pas pu remplir sa voiture car le carburant était réservé aux secouristes à l’époque.

Un porte-parole de Morrisons a déclaré : « La situation évolue rapidement et nous travaillons dur avec nos fournisseurs pour nous assurer que nous pouvons continuer à garder nos pompes ouvertes et à servir nos clients.

“Nous nous excusons pour la gêne occasionnée pendant cette période.”