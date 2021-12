Interdit de se détendre dans le ‘Temple’

10/12/2021 à 21:19 CET

Roger Payro

Le troisième meilleur local de Primera – avec le Real Madrid et le Barça – reçoit le dernier et le pire visiteur du championnat. L’Espanyol-Levante (14h00), sur papier, devrait être teint en bleu et blanc plutôt qu’au Barça, mais la logique doit être appliquée sur la pelouse. Vicente Moreno le sait, qu’avec les problèmes, il doit profiter de l’équipe loin du stade RCDE Je ne peux pas me permettre de trébucher dans le ‘Temple’. « L’erreur, c’est de penser que le jeu est plus facile qu’il ne l’est en réalité », a indiqué le sélectionneur lors de la précédente conférence de presse.

17 des 20 points que l’Espanyol a obtenus l’ont été à domicile, où ils n’ont plus perdu depuis le 12 septembre. Pour leur part, perdre et faire match nul en championnat est ce que Levante fait depuis longtemps, le 10 avril. L’équipe ‘granota’ enchaîne 24 matchs sans gagner dans la compétition et s’il ne le fait pas ce samedi, il battra le record négatif que le Sporting de Gijón a enregistré lors de la saison 97/98. Pour aggraver les choses, historiquement, il n’a fait qu’assommer les perruches dans trois de ses 20 visites toutes compétitions confondues, bien que deux d’entre eux aient participé aux deux dernières réunions.

Alessio Lisci, qui dirigeait il y a un an Juvenil A, est la solution pour laquelle ils ont misé sur Orriols. Il est le troisième technicien du cours. Il a fait ses débuts en battant le modeste Huracán Melilla (0-8) en Coupe et a fait match nul sans but contre Osasuna. Cette semaine, il a perdu son statut d’intérimaire pour être confirmé sur le banc pour le reste de la saison. « L’équipe est la même et ce sont les mêmes joueurs. C’est une équipe très rapide qui gère bien les transitions et, généralement, a le don de marquer des buts.. Nous savons qu’ils veulent vraiment gagner & rdquor;, réfléchit-il Châtain sur le moment de la Barcelone.

Quant à son équipe, sauf la surprise de Massanassa Il pariera sur le onze que les fans connaissent déjà dans l’urgence. Sergi Gomez Il semble atteindre 100% une fois l’inconfort qu’il traînait sur le mollet est surmonté. Sauf surprise, Aleix Vidal continuera sur le côté et Keidi et Herrera formera une paire dans la zone des machines, où Morlanes implore votre contribution. Óscar Gil et David López sont des victimes sûres mais sur les douteux, pour changer, il n’a pas voulu donner d’indices.

« Dimata Il est absent depuis une semaine et fait peut-être partie des disparus. Wu Lei a des problèmes d’ongles depuis le match contre Solares et vous devez vous infiltrer pour jouer. Ce sera dans l’appel. Certains joueurs qui n’étaient pas à l’entraînement ne le seront pas demain, d’autres le seront pour quelques minutes et certains n’ont pas coaché ​​par précaution & rdquor;, a-t-il précisé en référence à Wu Lei, Calero et Vadillo.

Ils l’ont plus clair dans le Levante. Postigo et Miramón continuent comme des absences mais la nouveauté est que Melero revient dans l’équipe. « Je n’ai aucun doute, moi et l’équipe voyons qu’il a la capacité de l’inverser & rdquor;, a souligné Lisci à propos du sien dans le précédent, où il a également salué le bon travail de l’Espanyol: » C’est l’un des meilleures équipes à domicile car je connais son stade et vous voyez que ça change beaucoup de jouer à domicile et de jouer à l’étranger. Ils sont plus lâches, avec des joueurs qui peuvent changer votre jeu à tout moment & rdquor;. Les Bleus et Blancs sont avertis que le match est un piège. La chute redonnerait vie à l’étiquette « aspirine d’équipe ». La détente est interdite.

Compositions probables :

Espagnol: Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Keidi Bare, Yangel Herrera; Embarba, Darder, Puado; et Raul de Tomás.

J’ai soulevé: Cardenas ; Ce sont Mustafi, Vezo, Clerc ; De Frutos, Radoja, Pepelu, Campagne ; Roger et Morales.

Arbitre: Agneau Bega (Cantabrie).

Heure: 14.00.

Stade: Stade RCDE.