intérêt croissant pour les objets de collection pré-CryptoPunk

Les chasseurs de NFT redécouvrent soudainement ces anciens objets de collection oubliés

Aimez-les ou détestez-les, les objets de collection blockchain ont un moment.

C’est un bon art. C’est du mauvais art. C’est du bon, du mauvais art. Les gens retournent des singes, des robots et des punks pixélisés. Les tweets (qui ne sont peut-être pas possédés) valent des millions pour le bon acheteur. Littéralement les enfants, nous parlons d’humains qui n’étaient pas encore en vie lorsque Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc Bitcoin, ils sont soudainement des baleines, et il peut sembler que tout le monde, sauf vous, devient riche du jour au lendemain avec cet argent JPEG.

Bien sûr, il y a quelque chose à dire sur la relation entre la provenance d’un objet et sa valeur. Les CryptoPunks, par exemple, souvent présentés à tort comme le « premier » jeton non fongible, ou série NFT, sont un exemple bien connu d’un vieux projet mort depuis longtemps bénéficiant d’un renouveau d’appréciation financière et sociale. Il y a un an, personne ne s’en souciait. Vous auriez pu en acheter un pour quelques centaines de dollars. Aujourd’hui, ce club est réservé aux millionnaires.

Jeu mobile Les sorts de Genesis

Alors pourquoi de nombreux objets de collection crypto sur Counterparty antérieurs à CryptoPunks (et même à l’ensemble de l’écosystème Ethereum) n’ont-ils pas connu le même niveau de frénésie ?

Les temps, ils changent’

Selon Shaban Shaame, pionnier de la blockchain et PDG de la société de logiciels EverdreamSoft, tout se résume à l’accessibilité et les temps changent.

“Ils sont sur une blockchain plus ancienne et ils ne sont pas particulièrement faciles à acquérir”, explique Shaame dans une interview avec Cointelegraph. Counterparty (XCP) est une couche de contrat initiale de la blockchain Bitcoin qui a permis aux créateurs de frapper et de distribuer leurs propres jetons. Cependant, à mesure que les frais Bitcoin augmentaient et que la popularité d’Ethereum montait en flèche, les jetons et les capacités contractuelles offerts par la contrepartie sont devenus en grande partie obsolètes.

Aujourd’hui, c’est une ville fantôme. “Beaucoup de gens ne savent pas du tout comment utiliser Counterparty”, confirme Shaame.

“Ils recherchent ces antiquités, mais ils continuent de se heurter à un mur parce qu’ils sont tellement habitués à utiliser OpenSea.”

Pause. Sautons un instant dans notre machine à remonter le temps et revenons à 2015. Nous sommes en septembre. Le prix du Bitcoin est de 236 $. Le bloc de genèse d’Ethereum n’a même pas deux mois. Les contrats intelligents, tels qu’ils existeront dans le futur, ne sont qu’un rêve. Et Shaame vient de lancer une vente symbolique pour le premier jeu mobile basé sur la blockchain, Spells of Genesis.

L’attraction principale du projet était une série de cartes de visite numériques destinées à être intégrées au jeu au lancement. Chaque carte s’est avérée rare, avec des illustrations sur le thème de la fantaisie basées sur des moments et des personnages des débuts de la blockchain. La carte la plus convoitée du jeu mettait en vedette un Satoshi Nakamoto de style druide à la robe violette créant la blockchain Bitcoin. Son édition n’était que de 200 lettres.

Les NFT n’existaient pas encore

Ce n’étaient pas des NFT au sens moderne du terme, car ils n’existaient tout simplement pas encore. Plutôt que d’être chacun vérifiable 1 sur 1 (non fongible), chaque conception de carte comportait une édition limitée de jetons échangeables (fongibles) au-dessus de la blockchain Bitcoin. Après sa collecte de fonds réussie, le jeu a publié des dizaines de cartes à collectionner avec des tailles d’édition et des niveaux de rareté variables.

Avance rapide de six ans, et le jeu mobile complet Spells of Genesis prend de la poussière dans votre app store préféré. Alors que le jeu a gagné en popularité pendant un an ou deux à l’époque du boom initial de l’offre de pièces, il a finalement été dépassé par des projets non consommables comme CryptoKitties, et ses objets de collection sont plus ou moins tombés dans l’obscurité.

C’est jusqu’à récemment, selon Shaame :

« Ces dernières semaines, notre équipe a été soudainement submergée par la demande de cartes Spells of Genesis. Deux semaines avant cela, les gens ont commencé à devenir fous des cartes Rare Pepe. L’un d’eux s’est vendu 300 000 $. »

Pepe suscite également l’intérêt

Il a diffusé que de nombreux NFT en sommeil, tels que Rare Pepe, Force of Will et Mafia Wars, ont soudainement commencé à attirer un nouvel intérêt de la part des collectionneurs. Un collectionneur et commerçant faisant des affaires sous le nom de Pkeane4osu a déclaré à Cointelegraph que la poussée avait commencé en février mais avait vraiment décollé début juillet. Il publie désormais 20 à 25 objets de collection de contrepartie par jour, certains jusqu’à 4,5 Bitcoin :

« L’augmentation des ventes aux nouveaux acheteurs a été irréelle. Beaucoup n’ont jamais utilisé la contrepartie et certains n’ont jamais utilisé Bitcoin. L’intérêt, en général, est plus élevé que je n’ai jamais vu. »

Il note également que la transformation des prix est particulièrement choquante, étant donné que la blockchain de la contrepartie était “presque dans une impasse de trois ans” avant cette soudaine résurrection. « De nombreuses personnes qui étaient autrefois extrêmement actives dans la communauté se sont simplement lavées les mains avec Counterparty », explique-t-il. Aujourd’hui, cependant, même une petite partie des objets de collection les plus populaires ont une valeur significative pour le bon acheteur. “Il y a environ deux semaines, j’ai vendu 0,1 d’une carte Satoshi pour 5 ETH – 1/10 d’une carte”, explique Pkeane4osu.

Une partie de la raison de ce regain d’intérêt calme mais croissant semble être une solution tierce appelée Emblem, qui permet aux gens d’envelopper les jetons de contrepartie en tant qu’actifs ERC-721, la norme pour les jetons NFT, et de les échanger via la chaîne. Blocs d’Ethereum. D’autres sites, comme le front-end d’enchères Digirare, commencent également à apparaître comme un moyen d’acquérir ces objets obscurs.

Le trou de lapin de collection de contrepartie est surréaliste https://t.co/WpVtrHqvFq pic.twitter.com/Fe6V16Puoz – KingKai (@kingkaidev) 13 mars 2021

Bien que chaque actif Emblem emballé existe sur la blockchain Ethereum pour des raisons d’accessibilité, ils peuvent toujours être téléchargés sur sa blockchain source. C’est une bonne chose selon Shaame :

«Les gens cherchent à récupérer nos NFT originaux de 2015 au lieu des tout nouveaux actifs publiés sur Ethereum. Ils voient plus de valeur dans le jeton d’origine. “

Il reconnaît également qu’EverdreamSoft travaille sur ses propres outils multi-chaînes pour aider les propriétaires de Spells of Genesis à déplacer facilement leurs cartes entre n’importe quelle blockchain de leur choix :

«Nous voulons permettre aux utilisateurs de conserver nos jetons sur la chaîne de leur choix. Ils devraient pouvoir déplacer des cartes entre Ethereum, Counterparty et toutes ces chaînes alternatives. »

Bébés Bonnet Doré ?

Que vous pensiez qu’ils représentent une ruée vers l’or moderne ou qu’ils soient voués à l’obscurité comme les Beanie Babies d’antan, il est difficile de nier que les NFT ont le potentiel d’être des articles de valeur à longue traîne idéaux. Leurs bords ne se faneront jamais, ne jauniront jamais et ne se faneront jamais, mais l’âge risque de les rendre rares et donc difficiles à acquérir. Cependant, cette rareté ne suffit pas à les rendre précieux, selon Shaame :

« C’est aussi le lien émotionnel qu’ils créent. Pensez aux jouets que vous aviez quand vous étiez enfant. Ils ne sont en aucun cas utiles et restent souvent là à ramasser la poussière. Cependant, il est très difficile de s’en débarrasser. Avec la blockchain, nous pouvons facilement préserver les choses que nous avons collectées tout au long de notre vie. Ils peuvent même devenir l’une des façons dont nous nous définissons en ligne. »

Avec la proximité appropriée avec la nostalgie, peut-être que tout peut devenir précieux. Même les débris symboliques de nos vies pouvaient fournir une preuve vérifiable : j’étais là. Je faisais partie de ce moment.

Pour les archéologues NFT qui cherchent à exploiter ces fosses oubliées de la nostalgie à des fins lucratives, le temps presse. Après tout, il ne reste que quelques reliques de chaînes à découvrir.