Intérêt de détail : Paytm IPO souscrit 18% le jour 1

La plus grande offre publique initiale d’actions de One97 Communications en Inde, la société mère de Paytm, a été souscrite à 18% le premier jour, après avoir reçu des offres pour 88,23 lakh actions contre 4,83 crore actions offertes, selon les données des bourses publiées lundi.

Le quota d’investisseurs de détail a été souscrit à 78 % le premier jour de l’appel d’offres, pour un montant de 1 479 crore ₹, tandis que la part des investisseurs non institutionnels (NII) a été souscrite à 2 % et celle des investisseurs institutionnels qualifiés (QIB) à 6 %. L’émission sera clôturée le 10 novembre et la société devrait être cotée en bourse le 18 novembre.

Plus tôt le 3 novembre, la société a clôturé avec succès son portefeuille d’ancrage après avoir levé 8 235 crores de auprès des principaux investisseurs d’ancrage, y compris le gouvernement de Singapour. Après l’allocation d’ancrage, l’émission est déjà souscrite à 45%. Les analystes s’attendent à ce que la vente d’actions se concrétise, car 75% de la portion est réservée aux QIB.

La société prévoit de lever 18 300 crore via la vente d’actions, consistant en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 8 300 crore et des actions d’une valeur de 10 000 crore seront déchargées par les actionnaires existants à une fourchette de prix supérieure de 2 150 par action. Les investisseurs particuliers peuvent enchérir sur un minimum d’un lot de six actions et par multiples par la suite. La société a proposé d’utiliser le produit net de l’introduction en bourse pour des acquisitions, de nouvelles initiatives commerciales et pour renforcer l’écosystème des paiements.

Les maisons de courtage ont offert une note mitigée pour la plus grande introduction en bourse du pays en tenant compte des riches valorisations de l’entreprise, ce qui a sonné l’alarme, alors que les perspectives de croissance future restent solides car le numérique s’avérera être l’un des modes de paiement et d’autres services les plus importants dans années à venir.

« Pour que les valorisations actuelles se maintiennent, la société doit rester sur la voie d’une trajectoire de forte croissance des revenus pendant une période de trois ans au moins. Les trois verticales doivent continuer à tirer à un rythme accéléré », a déclaré KR Choksey dans un rapport.

