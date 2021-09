Intérêt élevé : investissements de 6 000 crores de roupies pour les produits blancs PLI

in

Pas moins de 31 entreprises ont engagé des investissements d’environ 4 995 crores de Rs pour les pièces AC, tandis que 21 se sont engagées à investir 871 crores de Rs dans des composants LED. Certains des investisseurs sont Amber, EPack, TVS-Lucas, Dixon, RK Lighting, Uniglobus, Radhika Opto, Syska.

Pas moins de 52 entreprises – dont Daikin, Panasonic, Hitachi, Voltas, Mettube, Nidec et Havells – ont promis des investissements de 5 886 crores de roupies dans le cadre du programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les produits blancs, le département pour la promotion de l’industrie et commerce intérieur (DPIIT) a déclaré jeudi.

Dans le cadre de ce programme, les investisseurs éligibles dans les climatiseurs, les lampes LED et ces composants recevront des incitations de 4 à 6 % sur les ventes supplémentaires (à calculer sur l’année de base 2019-2020) de produits fabriqués en Inde. Les incitations totales de Rs 6 238 crore seront versées sur cinq ans.

La sélection des candidats éligibles sera achevée d’ici le 15 novembre, a indiqué le DPIIT. Le programme PLI a été notifié le 16 avril et ses directives ont été publiées le 4 juin. Les investisseurs intéressés avaient jusqu’au 15 septembre pour postuler au programme.

Pas moins de 31 entreprises ont engagé des investissements d’environ 4 995 crores de Rs pour les pièces AC, tandis que 21 se sont engagées à investir 871 crores de Rs dans des composants LED. Certains des investisseurs sont Amber, EPack, TVS-Lucas, Dixon, RK Lighting, Uniglobus, Radhika Opto, Syska.

Les incitations seront versées à partir du prochain exercice à 6 % (si les investissements commencent à partir de l’exercice 22) et seront réduites à 5 % d’ici l’exercice 25, puis à 4 % au cours de l’exercice 27.

Le programme devrait entraîner la production d’environ Rs 271 000 crore de composants de climatiseurs et de LED. Il générera environ 2 lakh d’emplois directs et indirects sur cinq ans. On s’attend également à ce que le niveau de valeur ajoutée nationale dans ces segments passe de 15 à 20 % actuellement à 75 à 80 %.

Les sociétés ont déposé des demandes de production de composants qui ne sont pas actuellement fabriqués en Inde. Pour les climatiseurs, plusieurs entreprises fabriqueront des compresseurs, des tubes en cuivre, du stock d’aluminium pour les feuilles, des présentoirs, entre autres. De même, pour les lumières LED, les candidats investiront dans des emballages de puces LED, des pilotes, des moteurs, des systèmes de gestion de la lumière, entre autres.

Cela fait partie des 13 programmes PLI, annoncés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour attirer principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations. Le total des incitations au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les télécommunications, l’électronique, les pièces automobiles, la pharmacie, les cellules chimiques et les textiles, a été initialement estimé à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans. Les programmes, mis ensemble, devraient catalyser une fabrication incrémentielle pouvant atteindre 520 milliards de dollars sur cinq ans.