Intérêt pour l’égalité des crypto-monnaies entre les groupes d’âge les plus jeunes et les plus âgés

Source: Adobe / anekoho

Les auteurs d’un rapport détaillé sur le profil des investisseurs crypto en Corée du Sud ont conclu que Crypto Fever 2.0 a été marqué par un regain d’intérêt parmi les groupes plus âgés, les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine exprimant un intérêt similaire pour les jetons comme la tranche d’âge 20-39 ans toujours intéressée par la crypto

Les résultats ont été publiés dans un rapport compilé par le journal Hankook Ilbo, en association avec l’Institute of Social Data Science of POSTECH , l’une des plus grandes universités axées sur la technologie en Corée du Sud. Sus autores utilizaron soluciones de Big Data para analizar artículos de noticias, datos de motores de búsqueda y analizar comentarios en publicaciones de medios, para intentar ver si había alguna diferencia entre Crypto Fever 1.0 (en el período de mayo de 2017 a mayo de 2018) et maintenant. Les données les plus récentes ont été tirées de la période d’octobre 202 à mai 2021.

Les résultats ont révélé que si dans la période 2017-2018, la grande majorité des recherches liées à la cryptographie ont été menées par des personnes âgées de 20 à 39 ans, au cours de la période 2020-2021, il y avait une division presque uniforme des recherches effectuées par les deux âges. groupes. Les personnes âgées de 40 à 59 ans étaient également presque aussi actives dans le partage et les commentaires sur les nouvelles liées à la cryptographie.

Encore plus intéressant, c’est peut-être le fait que le niveau record de l’intérêt de la crypto en Corée du Sud n’a eu lieu ni dans Crypto Fever 1.0 ni dans la dernière vague, mais s’est en fait produit le 2 avril 2019, à la suite d’un article. sur American Titres. et la commission d’échange (SEC) qui approuve la cotation d’un fonds négocié en bourse Bitcoin Exchange (BTC).

Le terme de loin le plus recherché au cours des deux périodes était «bitcoin», qui était également le mot le plus utilisé dans les commentaires des articles de presse. Mais en deuxième place pour les recherches, il y avait la «devise», suivie de «l’extraction». Pendant ce temps, à la deuxième place pour les mots HF utilisés dans les commentaires, “ crypto-monnaie ” et “ argent ” sont arrivés en troisième position.

Le mot «gouvernement» figurait parmi les cinq premiers pour les commentaires, mais il ne figurait pas du tout dans une longue liste de termes de recherche sur le Web.

Sin embargo, con el tiempo, parece que las personas han comenzado a realizar búsquedas ligeramente diferentes y comentarios relacionados con las criptomonedas: los autores del informe crearon nubes de palabras para las palabras de mayor frecuencia utilizadas en Crypto Fevers 1 y 2 por todos los grupos d’âge. Dans un premier temps, des mots comme “blockchain”, [intercambio de criptografía] “Bithumb”, “Ministère de la justice”, “illégal” et “jetons gratuits” étaient les plus courants, mais dans le second, ils ont tous disparu et ont été remplacés par des termes tels que “valeur potentielle” [plataforma comercial rival] “Upbit”, [el gobernante] «Parti démocrate», «dogecoin (DOGE)» et «adultes».

Les auteurs du rapport ont utilisé les données du Laboratoire de données du moteur de recherche Naver , qui recueille des données démographiques sur l’activité Internet, ainsi que de nouvelles Données Nielsen plus de 45000 recherches récentes liées à la cryptographie et près de 140000 commentaires récents sur des articles de presse liés à la cryptographie.

