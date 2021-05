Intérêt soutenu des investisseurs pour maintenir la résilience de l’immobilier commercial en 2021

Au cours du premier trimestre, les investissements institutionnels dans l’immobilier indien ont augmenté de 21% et un rapport de JLL confirme l’intérêt soutenu des investisseurs pour le marché immobilier indien.

Le segment immobilier indien est resté résilient pendant la période pandémique. Soutenue par des politiques gouvernementales favorables, le soutien de la banque centrale, des réglementations plus strictes, des allégements fiscaux, des réductions des droits de timbre et des opportunités d’investissement faciles, l’année 2020 s’est terminée sur une bonne note, le marché reflétant des signes de reprise après l’impact du verrouillage avec un regain de confiance des consommateurs . La croissance s’est poursuivie au premier trimestre de l’exercice 2021 avec la facilité des restrictions de mouvement et l’augmentation des activités économiques. Sans doute, la deuxième vague a imprégné le secteur d’incertitude et de retard dans la prise de décision mais la pause sera temporaire et la croissance des investissements brisera bientôt l’inertie.

Les rapports du début de 2021 reflètent la croissance du segment immobilier émergent de l’Inde. Au cours du premier trimestre, les investissements institutionnels dans l’immobilier indien ont augmenté de 21% et un rapport de JLL confirme l’intérêt soutenu des investisseurs pour le marché immobilier indien. Les investissements institutionnels, y compris les fonds de capital-investissement, de retraite et de patrimoine souverain, ont poursuivi leur élan avec une croissance des volumes de 922 millions de dollars. La hausse des investissements a été tirée par une plus grande activité des fonds et des transactions conclues en phase de développement soutenues par des facteurs macroéconomiques externes.

Le segment commercial, principalement le marché des bureaux, offre une croissance résiliente et à long terme. Ces facteurs attirent les investisseurs vers des actifs de qualité au cours des premières étapes de développement de base et les rendent également confiants. Les chiffres montrent clairement que les actifs de bureaux commerciaux ont dominé les transactions avec 864 millions de dollars négociés, soit 94% de la valeur totale au premier trimestre, selon JLL. Forts de cette réponse des consommateurs, les développeurs mobilisent des capitaux de croissance pour la prochaine phase d’expansion. Les campagnes de vaccination rapides et la réponse rapide et prudente du gouvernement établissent des perspectives optimistes pour le trimestre à venir, indiquant la reprise du marché. La dynamique de location du bureau dans les mois à venir dépendra en grande partie du temps nécessaire pour contenir la deuxième vague de cas de covid-19.

2021 sera l’année de croissance pour le segment de l’immobilier commercial et la demande sera tirée par le secteur informatique, le commerce électronique, les entreprises et la fabrication. Même pendant l’année pandémique 2020, un flux constant d’investissements s’est poursuivi dans l’immobilier commercial et les entrées se sont élevées à environ 4,8 milliards de dollars. Avec l’augmentation du nombre de nouvelles livraisons et une offre bien mise en réseau, diversifiée et basée sur la technologie, le marché des espaces de bureaux affichera une trajectoire à la hausse. Le secteur, avec les leçons tirées du passé et l’assouplissement des conditions, devrait renforcer la confiance dans la prise de décision, l’évaluation des transactions et les processus d’investissement des clients. Outre les espaces de bureaux commerciaux, le segment résidentiel, l’entreposage est en voie de reprise avec une augmentation des ventes et de la demande. Ces secteurs devraient également attirer des fonds au cours des prochains trimestres.

L’augmentation du nombre de cas Covid poussera les entreprises à poursuivre leurs politiques flexibles pour réorganiser les bureaux en fonction de la main-d’œuvre moderne. Toutes sortes d’entreprises travailleront pour changer les modèles de bureau en fonction de leurs préférences en matière de main-d’œuvre. Le nouvel objectif sera de trouver un équilibre dans la combinaison travail-vie personnelle et de faciliter l’évolution du modèle de travail. Un nouveau concept d’espaces de travail satellites émerge pour aider les acheteurs à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec des bureaux à proximité de leurs espaces résidentiels.

Aujourd’hui, le pays est aux prises avec des circonstances imprévues en raison de la deuxième vague de coronavirus. Cependant, le segment de l’immobilier est bien familiarisé avec les comportements appropriés de Covid. Les doutes sur un verrouillage strict disparaissent désormais et les développeurs sont aujourd’hui adaptés aux savoir-faire de la conduite des opérations pendant une pandémie. Poussé par la numérisation, les comportements appropriés à Covid, l’aide financière et les campagnes de vaccination rapides, le secteur a affiché des résultats prometteurs au premier trimestre de l’exercice 2021 et malgré une pause temporaire due à la deuxième vague, la tendance à la hausse se poursuivra cette année.

