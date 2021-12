Intérêts sur les cotisations FP : Comprendre les implications fiscales

Les employés doivent maintenant connaître les circonstances dans lesquelles les cotisations au FP ainsi que les intérêts y afférents seraient considérés comme imposables.

Les cotisations au Fonds de prévoyance (FP) et les intérêts y afférents ont toujours été considérés comme l’un des avantages de retraite les plus avantageux sur le plan fiscal, puisque les cotisations de l’employeur étaient exonérées d’impôt. En outre, les cotisations des employés étaient éligibles à des déductions fiscales jusqu’à Rs 1 50 000 par an et les intérêts courus sur celles-ci étaient également exonérés d’impôt sans aucune restriction, sous réserve de conditions d’emploi continu de 5 ans.

Cependant, les employés doivent maintenant connaître les circonstances dans lesquelles les cotisations ainsi que les intérêts de ce compte seraient considérés comme imposables.

À compter de l’exercice 2020-21, le total de l’exonération en ce qui concerne la contribution de l’employeur au PF, à la pension de retraite et au système national de retraite était limité à 7,5 lakh Rs, et les intérêts courus sur cette contribution imposable ont également été rendus imposables. L’objectif sous-jacent était de limiter l’exonération disponible dans le cadre de ces régimes et de garantir que les personnes contribuant de manière significative à ces régimes n’en bénéficient pas indûment et doivent payer des impôts au-delà d’une certaine limite. Si nous l’examinons du point de vue du PF, cela n’aurait d’impact que sur les employés dont le salaire de base annuel est supérieur à Rs 62,50 lakh. Dans la pratique, cependant, étant donné que les employés cotisent à la FP, au NPS et à la pension de retraite, l’impact existe même à des niveaux de salaire inférieurs à celui-ci.

À compter de l’exercice 2021-2022, le gouvernement a également introduit des dispositions ayant également une incidence sur les intérêts gagnés sur les cotisations des employés. Avec les modifications introduites par la loi de finances 2021, les intérêts sur la contribution des employés à PF sont imposables lorsque les contributions annuelles versées à partir de l’exercice 2021-22 dépassent Rs 2,5 lakh. Lorsqu’il n’y a pas de contribution de l’employeur (comme applicable aux employés du gouvernement), la limite renforcée de 5 00.000 roupies par an s’appliquerait. Du point de vue des employés non gouvernementaux, cela aurait un impact sur ceux qui contribuent à PF sur un salaire de base annuel dépassant Rs 20,83 lakh.

Avec les deux dispositions ci-dessus en place, les employés à revenu élevé avec des cotisations importantes à PF devront évaluer l’impact fiscal des dispositions ci-dessus.

Au cours du mois d’août 2021, la Commission centrale des impôts directs (CBDT) a notifié la règle 9D prescrivant la méthode de calcul des intérêts imposables au titre des cotisations salariales dépassant les limites spécifiées ci-dessus.

La notification nécessite la tenue de comptes séparés au sein du Fonds de prévoyance pour les cotisations non imposables et les cotisations imposables à partir des exercices 21-22. Les intérêts sur le solde de clôture du compte au 31 mars 2021 ne seraient pas imposables, et les cotisations versées au cours de l’exercice et des exercices suivants jusqu’aux limites spécifiées (telles que réduites par les retraits) ne seraient pas non plus imposables. Le corpus imposable serait limité aux cotisations salariales versées au-delà des limites spécifiées et aux intérêts courus sur celles-ci au cours de l’année des cotisations et des exercices ultérieurs, diminués des retraits, le cas échéant.

Alors que la notification CBDT appelle l’exigence de tenue de comptes séparés, nous devons attendre et regarder pour voir comment les autorités de PF mettent en œuvre la même chose. Il est également important de voir si les autorités de FP seraient chargées de retenir l’impôt sur une base annuelle sur ces intérêts imposables.

D’autres questions en suspens sont de savoir si les intérêts ne sont imposables que l’année du retrait final ou s’ils doivent être proposés pour imposition sur une base annuelle au fur et à mesure qu’ils s’accumulent. S’il doit être taxé sur une base annuelle, il faudra alors suivre les intérêts proposés pour taxer afin qu’ils ne soient pas doublement imposés au moment du retrait.

Des défis surviennent également en raison du fait que le crédit d’intérêts sur le compte PF n’intervient qu’après la clôture de l’année d’imposition (en fait après la date d’échéance de production de la déclaration d’impôt).

Est-il donc possible de considérer le taux d’intérêt par rapport au taux déclaré pour l’année précédente et le manque à gagner / excédent le cas échéant, à créditer les intérêts pourraient être ajustés l’année suivante, ou serait-il obligatoire de réviser la déclaration d’impôt pour refléter le bon intérêt ?

Les employés peuvent également choisir soit de déclarer la partie des intérêts imposables à l’employeur, qui considérerait alors la même chose aux fins de la retenue à la source, soit de payer les impôts sur celle-ci au moyen d’un impôt anticipé / taxe d’auto-évaluation au moment du dépôt de la retourner?

Dans le cas de fiducies PF gérées par l’employeur, la responsabilité de tenir des comptes séparés pour les cotisations imposables et non imposables et l’exigence de retenue d’impôt, le cas échéant, incomberaient à la fiducie.

Les personnes dont la contribution à PF dépasse les limites spécifiées peuvent avoir besoin de revoir leur plan d’investissement à la suite de l’imposition des intérêts sur la contribution excédentaire.

(Par Saraswathi Kasturirangan, associé, Deloitte India, et Poornima G, directeur principal chez Deloitte Haskins and Sells LLP)

