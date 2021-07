Interface d’innovation : Faire équipe avec Microsoft Teams

Microsoft Teams permet non seulement aux gens de se rencontrer, de discuter, d’appeler et de collaborer avec leurs équipes, mais sert également de plate-forme qui rassemble des applications et des flux de travail pour aider à faire le travail.

Créer un environnement où les employés peuvent faire de leur mieux et redéfinir l’expérience employé avec des outils de collaboration est devenu une priorité cruciale pour les entreprises qui adoptent des modèles de travail hybrides. Microsoft Teams permet non seulement aux gens de se rencontrer, de discuter, d’appeler et de collaborer avec leurs équipes, mais sert également de plate-forme qui rassemble des applications et des flux de travail pour aider à faire le travail.

À ce jour, plus de 800 applications Teams ont été publiées par des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) à travers le monde. Intégrées à Microsoft Teams, ces applications aident les entreprises à accroître leur débit, leur résilience et leur agilité, et à améliorer la productivité des employés, dans des domaines tels que les ventes, l’engagement client et l’innovation de produits et de services.

Microsoft Teams est conçu comme une surface où les partenaires peuvent tisser des capacités. Il permet aux partenaires de créer des solutions innovantes améliorant la productivité qui atteignent les gens là où ils se trouvent et répondent aux besoins des clients dans cet environnement en évolution. « Lorsque les éditeurs de logiciels indépendants s’appuient sur notre technologie, le volant de l’innovation commence à prendre de l’ampleur », déclare Geeta Gurnani, Country Head, Modern Work, Microsoft India.

Les éditeurs de logiciels indépendants sont responsables d’une grande majorité d’applications logicielles construites sur des plates-formes tierces et font partie des principaux catalyseurs de la croissance de l’adoption du cloud. « Nos partenaires ISV peuvent atteindre des millions de clients cloud avec la place de marché commerciale de Microsoft pour que les organisations trouvent, essaient, achètent et déploient des applications ou des services.

L’intégration avec Microsoft Teams leur fournit une plate-forme leur permettant de catapulter la découvrabilité à 145 millions d’utilisateurs qui utilisent activement Teams quotidiennement », dit-elle. « Nous sommes fiers d’avoir un écosystème si fort et florissant de partenaires ISV qui repoussent continuellement les limites de l’innovation avec les solutions qu’ils ont construites sur Microsoft Teams.

Voici quelques-unes des applications développées par les partenaires ISV de Microsoft qui s’exécutent sur Microsoft Teams et responsabilisent la main-d’œuvre dans la nouvelle normalité :

Faites en sorte que chaque voix compte : SurveySparrow aide les entreprises à faciliter un engagement productif sur le lieu de travail. À l’aide de l’application, les entreprises peuvent organiser des réunions quotidiennes ou des réflexions hebdomadaires, effectuer des évaluations à 360 degrés et suivre l’engagement des employés. Il agit comme un système unique pour suivre chaque interaction au sein de l’organisation. Avec une base de clients de plus de 50 000 clients, SurveySparrow a débloqué une augmentation de l’engagement des employés. « Notre objectif était d’assurer un engagement sans faille et de maintenir des niveaux d’efficacité élevés parmi les employés. Avec notre plate-forme de gestion de l’expérience de bout en bout sur Microsoft Teams, nous aidons les organisations à faciliter un engagement productif sur le lieu de travail », déclare Shihab Muhammed, fondateur et PDG de Survey Sparrow.

Rechercher et partager : Whatfix Assist permet aux utilisateurs d’accéder à du contenu vital au sein de Microsoft Teams et élimine le besoin de rechercher et de partager à partir de différents emplacements. Une expérience intégrée à l’application, Whatfix Assist agrège le contenu distribué de plusieurs référentiels dans un emplacement central et permet aux utilisateurs de rechercher et de partager du contenu avec d’autres. « Nous sommes fiers d’être l’une des premières plateformes d’adoption numérique sur Microsoft AppSource à offrir une expérience d’auto-assistance à la demande au sein de Microsoft Teams. Whatfix Assist permet aux utilisateurs de rechercher et de partager du contenu avec d’autres en agrégeant le contenu distribué sur plusieurs référentiels tels que Microsoft SharePoint, Atlassian Confluence et Salesforce Service Cloud », explique Vara Kumar, co-fondateur et CPTO, Whatfix.

Activez votre première ligne : Bsharp Corp aide les entreprises à organiser des concours basés sur des KPI, assure un apprentissage continu, collecte des rapports de terrain (tous les besoins d’activation de première ligne) via une plate-forme facile à utiliser. Les entreprises ont constaté un engagement de 91 % en première ligne avec Bsharp. Compatible avec les appareils Windows, Android ou iOS, l’application prend en charge le contenu en plusieurs langues. « Nous ne considérons pas le travail et l’apprentissage comme deux activités différentes, elles doivent être profondément interconnectées », déclare Gopal Swaminathan, PDG de Bsharp Sales Enablers. « Microsoft Teams est l’endroit où se déroule une grande partie du travail moderne. Avec Microsoft Teams, nous avons créé un outil complet qui permet aux organisations de former, d’engager et d’équiper la main-d’œuvre de première ligne. Bsharp est facile à déployer, à utiliser et à gérer et nous sommes ravis de voir l’impact que nous avons créé avec le support de Microsoft », ajoute-t-il.

Exploitez les connaissances : WittyParrot utilise l’automatisation pour aider à organiser, baliser, indexer et contextualiser les référentiels de connaissances de l’entreprise, et les mettre à disposition des travailleurs du savoir pour améliorer la productivité globale de l’organisation. Les équipes de vente, d’avant-vente, des ressources humaines, juridiques et de support, dans plus de 200 entreprises, utilisant l’application ont réussi à réduire le temps de récupération et d’utilisation des informations requises. En utilisant WittyParrot, les travailleurs du savoir passent jusqu’à 15 à 20 heures de moins par mois à essayer de trouver et de réutiliser des informations, par rapport à 28 à 40 heures plus tôt.

“Nos widgets contextuels, complétés par nos algorithmes de recherche brevetés basés sur l’IA et le ML, ont aidé nos clients à gagner jusqu’à 10 fois plus de productivité en ce qui concerne les cas d’utilisation des travailleurs du savoir tels que la récupération et la réutilisation d’informations, la gestion des connaissances et l’automatisation du cycle de vie des documents”, informe Girish Karachiwala , CTO, Witty Parrot. « Un support à 360 degrés de Microsoft a aidé notre produit à évoluer et à devenir une plate-forme acceptable par les grandes entreprises clientes dans divers secteurs verticaux, nous accélérant ainsi la réalisation de nos objectifs. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.