InterGlobe Aviation, les actions de Safari Industries pourraient rebondir dans 3 mois ; les graphiques suggèrent une forte hausse

Les analystes techniques d’ICIC Direct ont sélectionné deux actions avec un fort soutien sur les graphiques, qui, selon eux, peuvent aider les investisseurs à empocher de solides rendements au cours des trois prochains mois. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont bondi à la hausse au cours des dernières séances de bourse, les indices de référence atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques. Sensex est bien au-dessus de 57 400 tandis que le NSE Nifty est placé confortablement au-dessus de 17 100 à ce stade. Avec des marchés boursiers à des sommets historiques, certains analystes ont suggéré une approche spécifique aux actions, car la hausse pourrait être limitée à partir de maintenant. Les analystes techniques d’ICIC Direct ont sélectionné deux actions avec un fort soutien sur les graphiques, qui, selon eux, peuvent aider les investisseurs à empocher de solides rendements au cours des trois prochains mois. Il s’agit notamment du géant de l’aviation InterGlobe Aviation et du fabricant de bagages Safari Industries.

Objectif de cours : Rs 2 040 | Stop loss : Rs 1705

Le cours de l’action IndiGo a grimpé de 10 % au cours des cinq dernières séances de bourse pour se négocier désormais à 1 900 roupies par action. « Le cours de l’action Interglobe Aviation a connu une saine consolidation au cours des 10 derniers mois. Avec un rythme de retracement plus rapide au cours des deux dernières semaines, l’action a enregistré une rupture résolue par rapport à la consolidation de 10 mois, suggérant une reprise de la tendance haussière primaire qui aiderait à dépasser le sommet pluriannuel de Rs 1898 et éventuellement à passer à une nouvelle orbite », a déclaré ICICI Direct.

Les analystes d’ICICI Direct s’attendent à ce que le cours de l’action IndoGo accélère à la hausse et se dirige progressivement vers 2040 Rs au cours des trois prochains mois, car il s’agit d’une extension de 123,6% du rallye d’avril à juin. L’action a un support à Rs 1705 par action. ICICI Direct recommande d’acheter des actions dans la fourchette de Rs 1860-1875 chacune, ce qui implique une hausse de 9%.

Objectif de prix : Rs 970 | Stop loss : Rs 745

ICICI Direct a souligné que le cours de l’action Safari Industries a récemment généré une cassure au-dessus de la formation haussière de Cup and Handle sur le graphique à long terme, signalant la poursuite de la tendance haussière. «Le stock, au cours des sept dernières semaines, s’est consolidé dans une fourchette de Rs 840 à 710 au-dessus de la zone de rupture haussière de la coupe et de la poignée. Il est actuellement sur le point de dépasser la force de signalisation de la fourchette des sept dernières semaines et offre une nouvelle opportunité d’entrée », ont-ils ajouté.

Le prix cible de Rs 970 par action est la confluence du précédent record de 2018 et l’implication de mesure de la cassure de la fourchette des sept dernières semaines. Le soutien aux industries Safari est placé à Rs 745 par action. “Le RSI hebdomadaire sur 14 périodes est dans une tendance à la hausse et est en train de rebondir en prenant le support de sa moyenne sur neuf périodes, validant ainsi un biais positif”, a déclaré ICICI Direct.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

