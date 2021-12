Internacional trouve son nouveau ‘Chacho’ Coudet

27/12/2021 à 20:14 CET

L’Internacional, de Porto Alegre, rêve d’Eduardo Coudet. Et comme, pour le moment, le ‘Chacho« Il va continuer au Celta de Vigo, la direction du gaucho du Colorado est allée au marché pour trouver un profil de manager qui rappellerait celui de l’Argentin, et a opté pour l’Uruguayen médina Alexandre.

Le ‘Cacique’ Medina, seulement 43 ans, vivra sa première expérience dans le football brésilien après avoir dirigé le Nacional, depuis son pays, et les Talleres, argentins, depuis juin 2019. En principe, il signera pour un an.

La direction sportive de l’Internacional considère que Medina pratique un football très similaire à celui du Coudet, avec une pression élevée et continue, un rythme de jeu élevé et une vocation offensive.

L’entraîneur uruguayen a connu une étape plus que positive à Talleres. Cette dernière saison, il a touché l’exploit de remporter la Coupe d’Argentine, où il a fini par tomber aux tirs au but contre Boca Juniors. Dans le championnat de la Ligue professionnelle, il a côtoyé les meilleurs et a terminé troisième, ce qui a qualifié l’équipe de Cordoue pour la Copa Libertadores 2022.

Médine, qui arrive avec la lettre de liberté après s’être dissociée d’un commun accord avec les Talleres, n’était pas le seul nom que l’Internationale utilisait, qui a postulé pour essayer d’embaucher le Portugais Paulo Sousa. Cependant, voyant que Flamengo approchait d’un accord, il a fini par se retirer de l’offre en raison de l’impossibilité de donner une impulsion économique aux Cariocas.

L’Internacional a connu une fin de saison très décevante, sous la direction de Diego Aguirre, également uruguayen, n’ayant pu obtenir aucune des places qui ont donné accès à la Copa Libertadores. En 2022, les gauchos joueront la Copa Sudamericana, un prix très mineur étant donné que des équipes théoriquement moins potentielles, comme América, de Belo Horizonte, ont fini par se qualifier pour la principale compétition continentale des clubs.