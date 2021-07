International Box à Cuernavaca, Morelos; duels très intéressants

Ce vendredi 23 juillet, une autre soirée internationale de boxe sera présentée avec la participation de boxeurs canadiens et mexicains à l’hôtel Holiday Inn, à Cuernavaca, Morelos. L’événement principal mettra en vedette l’espoir russe invaincu, basé au Canada, Arslanbek Makhmudov, qui tirera au sort le physique contre Pavel Sour (13-4-0, 8 KOs), de la République tchèque, dix chapitres en poids lourd.

Il sera intéressant d’observer la performance du boxeur russe, qui a une marque de onze matchs gagnés avec le même nombre de KO et de champion NABF. Il est classé numéro 19 dans le monde par le World Boxing Council.

Dans d’autres matchs présentés par Eye Of The Tiger et HC Producciones, Rafael « Kaiser » Jiménez de la capitale affrontera José Walter Hernández, de Morelos, en poids super léger à six tours ; à la même distance, l’ancien champion national des poids lourds, Luis « Chef » Pascual contre Diego Rivera, chez les poids lourds ; et de la même manière, la capitale Jamin Hernández contre Arturo Herrera en super-léger.

Et dans des combats à quatre épisodes : Ángel Pérez contre Carlos Leal, en poids welter ; Le Canadien Mehmet Nadir échangera des éclats d’obus avec le Mexicain Jorge Luis Hernández, en service léger et lourd; les boxeurs Antonio Pérez et Martín Romero se battront à 147 livres ; Satwinder Thind du Canada sera opposé au Mexicain Álvaro Enríquez, chez les cruiserweight; Julio Madera affrontera David Aquino, en poids léger ; Raymundo Rojas affrontera Iván Valladares en poids léger.

Les actions commenceront à cinq heures de l’après-midi et le coût du billet sera de 200 pesos. Dans le cadre des précautions pour éviter la propagation du Covid-19, les fans doivent porter leur masque et la capacité de la salle sera ouverte à cinquante pour cent.