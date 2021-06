International Cricket Council annonce un partenariat avec Upstox

Cette collaboration avec ICC sera cruciale pour faire passer Upstox à la prochaine phase de croissance, a déclaré la plateforme d’investissement.

L’International Cricket Council (ICC) a annoncé jeudi un partenariat à long terme avec la plateforme d’investissement Upstox. L’association, qui s’étend jusqu’à la fin du cycle actuel des droits commerciaux de l’ICC, commence par la première finale du Championnat du monde d’essais ICC entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande ce mois-ci qui se tiendra du 18 au 23 juin à Southampton, au Royaume-Uni.

Fondée sous le nom de RKSV Securities India Private Limited en 2009, Upstox a embarqué plus de quatre millions de clients. Cette collaboration avec ICC sera cruciale pour faire passer Upstox à la prochaine phase de croissance, a déclaré la plateforme d’investissement. « L’engagement avec les millennials a été au centre de la stratégie d’Upstox, alors que la marque continue de mettre en œuvre sa vision de rendre l’investissement financier facile, équitable et abordable pour tous », a-t-il ajouté.

« Alors que nos événements phares à travers le monde continuent d’attirer une base de fans large et passionnée, cette association fournit à Upstox une plate-forme inégalée pour éduquer et engager les clients existants et nouveaux. Nous sommes impatients de soutenir la prochaine phase de croissance d’Upstox tout au long de 2021-2023, une période au cours de laquelle l’ICC accueillera pas moins de cinq Coupes du monde de niveau senior en cricket masculin et féminin », a déclaré Anurag Dahiya, directeur commercial de l’ICC, association.

Pour Ravi Kumar, co-fondateur et PDG d’Upstox, il existe des parallèles qui peuvent être établis entre les différentes facettes du cricket et de l’investissement. « La collaboration d’Upstox avec l’ICC jouera un rôle important dans la sensibilisation financière et la création d’une culture d’investissement en actions en Inde. Nous voulons responsabiliser nos clients en les aidant à maximiser le potentiel de leurs investissements grâce à notre plate-forme intuitive et basée sur la technologie », a-t-il ajouté.

Outre la finale du Championnat du monde d’essais ICC 2021, les événements couverts par le partenariat sont la Coupe du monde ICC masculine T20 2021, la Coupe du monde ICC U19 masculine de cricket 2022, la Coupe du monde ICC féminine de cricket 2022, la Coupe du monde ICC T20 masculine 2022, la Coupe du monde ICC féminine T20 2023, suivi de la finale du Championnat du monde de test ICC 2023, de la qualification pour la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023 et de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023.

Lire aussi : MediaCom remporte un mandat média pour Aqualite

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.