International Cricket NFTs frappera Flow Blockchain après un tour de table de 17 millions de dollars

« Nous sommes ravis de nous associer à Faze pour lancer l’expérience ultime des fans de cricket avec l’ICC sur Flow », a déclaré le PDG de Dapper Labs, Roham Gharegozlou, dans un communiqué de presse. « Avec plus d’un milliard de fans de cricket dans les 105 pays membres de l’ICC, Faze révolutionne la façon dont les fans de cricket du monde entier se connectent et s’engagent dans certains des plus grands moments de l’histoire du cricket. »

Share