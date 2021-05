International ’emmène la franchise de Dick Wolf vers de nouveaux horizons (VIDEO) ⋆ .

CBS a tracé les mardis du FBI pour l’automne 2021 et a programmé la dernière offre, International, en plein milieu de l’original et du spin-off le plus recherché.

La dernière série du producteur exécutif primé aux Emmy Awards, Dick Wolf, suit les agents d’élite de l’équipe internationale de vol du Federal Bureau of Investigation. Alors que leur siège social est situé à Prague, ils voyagent à travers le monde – vers des endroits où ils sont invités – pour suivre et neutraliser les menaces contre les citoyens américains où qu’ils se trouvent. Parce qu’ils n’ont pas le droit de porter des armes à feu, ils doivent compter sur l’intelligence, la réflexion rapide et la force pure lorsqu’ils mettent leur vie en jeu pour protéger les États-Unis et leur population.

Bien que les trois émissions du FBI soient différentes, Wolf note qu’elles «ont toutes une grande similitude d’objectifs». Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur Wolf et des extraits des deux premières séries alors que nous nous préparons pour l’International. Comme le sait le créateur, “vous leur donnez ce qu’ils aiment, ils resteront dans les parages.”

La soirée complète des FBI le mardi sera lancée avec une première de trois heures de crossover à l’automne. (Ce sera la quatrième saison du FBI et la troisième de FBI: Most Wanted.)

Rejoindre Wolf en tant que producteurs exécutifs sont Derek Haas, Matt Olmstead, Arthur Forney et Peter Jankowski.

FBI: International, Automne 2021, les mardis, 9 / 8c, CBS

Lien source