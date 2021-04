International Hedge vise à tirer profit des ressources rares dans l’Ouest sec ⋆ .

Dans l’Ouest sec, l’eau est une ressource extrêmement précieuse. Par conséquent, la lutte pour savoir si l’eau du fleuve Colorado doit ou non être déplacée vers la banlieue de Phoenix, en Arizona, a d’énormes ramifications, d’autant plus que les fonds spéculatifs internationaux sont impliqués. Le programme télévisé du dimanche de Sinclair, «Full Measure with Sharyl Attkisson», a enquêté sur l’histoire.

Le fleuve Colorado traverse le Grand Canyon et s’étend sur sept États, fournissant de l’eau à environ 40 millions de personnes et cinq millions et demi d’acres de terres agricoles. Certains disent que l’eau est aussi précieuse que le pétrole.

En 1922, sept États ont signé le Colorado River Compact, un accord de partage de l’eau qui répartit le débit annuel de la rivière. L’eau doit être partagée à parts égales entre les États du bassin supérieur – Wyoming, Colorado, Utah et Nouveau-Mexique – et le bassin inférieur: la Californie, l’Arizona et le Nevada. Cependant, il y a eu des luttes intestines depuis, en particulier autour de qui a le droit de déplacer l’eau du fleuve, et où.

L’avocat Michael Pearce représente à la fois l’acheteur et le vendeur dans l’un des litiges les plus importants concernant l’eau concernant le fleuve Colorado.

«Nous parlons probablement de moins de 1% du débit de la rivière. Le fleuve Colorado déplace des millions de pieds d’acre, cette eau que vous ne seriez même pas en mesure de remarquer », a déclaré Pearce. “Cela n’aura aucun impact visible du tout.”

Le propriétaire de terres agricoles dans la vallée de Cibola en Arizona, un fonds de couverture multinational appelé Greenstone, veut vendre le droit de transférer de l’eau sur 300 miles à travers le canal du Central Arizona Project, vers une banlieue en expansion rapide de Phoenix appelée Queen Creek.

Paul Gardner, directeur des services publics de Queen Creek, affirme que l’importation d’eau de surface du fleuve Colorado est moins chère que l’utilisation de l’eau souterraine de la ville.

«Une partie de la loi ici en Arizona est que, si vous pompez un gallon d’eau, un gallon d’eau doit retourner dans le sol.»

Gardner a expliqué que le district de réapprovisionnement de Queen Creek en faisait partie. «Cela peut parfois être très coûteux», a-t-il déclaré. «Et nous avons décidé, en tant que ville, que nous pouvions le faire plus efficacement et que ce serait plus rentable si nous avions le contrôle de ces coûts en nous approvisionnant en eau.»

Il a ajouté que le déplacement de l’eau du fleuve Colorado permettrait aux résidents de Queen Creek d’économiser 15 millions de dollars au cours des 30 prochaines années.

Queen Creek fait valoir que l’eau qu’elle veut apporter du fleuve Colorado sera beaucoup mieux utilisée dans leur ville que de retour à la ferme, car elle soutiendrait plus de 5000 maisons, 2700 emplois permanents et 115 millions de dollars de salaires annuels.

Regina Cobb, la représentante de l’État de l’Arizona du GOP, lutte contre le transfert d’eau, en grande partie parce que le propriétaire qui vend les droits sur l’eau est le fonds spéculatif multinational Greenstone.

Cobb dit qu’elle craint que les investisseurs qui cherchent à faire des bénéfices ne compliquent les différends sur l’eau, en la transformant en une marchandise où les actionnaires gagnent de l’argent grâce aux sécheresses et aux pénuries d’eau.

«L’eau est une denrée rare en Arizona», a-t-elle expliqué. «Alors oui, ça devient comme du pétrole ici. Et c’est comme n’importe quel produit rare: vous commencez à le mettre sur le marché et, devinez quoi, il commence à être vendu au prix le plus élevé. Et donc, comme je l’ai dit, je pense que des entreprises comme Greenstone et d’autres groupes de fonds spéculatifs, quand elles viennent ici, elles sont là pour le long terme pour gagner de l’argent avec cela.

Cobb fait pression pour une loi interdisant le type de transfert d’eau proposé pour Queen Creek.

Lorsque l’État a recueilli des commentaires publics écrits, pour tout ce qui était en faveur de l’accord de Queen Creek, il y avait 47 opposés, avec un total de 18 en faveur et 854 contre.

Malgré une forte opposition, le Département des ressources en eau de l’Arizona a approuvé l’automne dernier le transfert d’eau. Le dernier obstacle est maintenant l’approbation du gouvernement fédéral.

Pearce prétend qu’il est illogique de s’opposer à l’accord.

«Si vous regardez cela objectivement selon les principes de gestion de l’eau de l’Arizona», a-t-il dit, «Queen Creek a besoin de cette eau. Ils en ont plus besoin que nous n’avons besoin de la luzerne qui pousse dans la vallée de Cibola. Et donc, du point de vue de la politique de l’eau, de la gestion de l’eau, cette eau devrait bouger. »

Les transferts d’eau sont «très difficiles à faire», a ajouté Pearce. «C’est un processus très réglementaire, il y a beaucoup d’obstacles à surmonter, et ce n’est même pas toujours possible. Donc, l’idée que vous allez simplement vous rendre en ville et acheter des droits d’eau, faire demi-tour l’année prochaine et les vendre pour un bénéfice fabuleux n’est qu’un mythe.

La décision finale sur Queen Creek pourrait aider à déterminer si davantage d’investisseurs internationaux choisissent de s’engager dans le transport de l’eau à travers les États-Unis et de changer à jamais la façon dont la ressource naturelle la plus critique du pays est répartie. Pearce a expliqué que t