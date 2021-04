Internet a VRAIMENT adoré la photo officielle de l’équipe de Barcelone

Une tradition pour chaque club de football est de prendre une photo officielle de l’équipe pour chaque saison, les joueurs, les entraîneurs et les responsables étant tous alignés avec le kit domicile.

Barcelone a maintenu la tradition pour cette saison avec Joan Laporta posant avec l’équipe et Ronald Koeman, mais ils ont ouvert la porte à Internet pour se régaler. Et Internet se régale toujours.

Regardez attentivement, au-dessus de Sergiño Dest et en plus de Martin Braithwaite. Oui, c’est un Philippe Coutinho (mal) photographié, qui est actuellement au Brésil en convalescence d’une opération au genou et qui ne pouvait pas être là en personne. Le travail de photo-doctorat n’est vraiment pas génial, alors les mèmes ont commencé à rouler.

Internet ne pardonne jamais.