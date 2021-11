Internet adore le crumploïde gyroïde séché d’Animal Crossing

Parmi les dizaines de choses merveilleuses ajoutées à Animal Crossing: New Horizons dans sa dernière mise à jour, la plus excitante personnellement doit être le retour des Gyroids. Ces gadgets bruyants ont rapidement proliféré dans les maisons et les îles des joueurs après le patch de la semaine dernière, mais un robot desséché semble avoir volé le cœur de tout le monde.

Rencontrez le Crumploïde. Contrairement au Whistloid hilarant ressemblant à un bang ou au Wallopoid maniaque et krumping, ce pauvre petit gars est relativement discret. Il est assez silencieux sur le front des effets sonores et ne fait aucun mouvement sauvage. Son attribut clé qui le définit est qu’il est, eh bien, moche. Comme l’a souligné PetrarchEleven sur Twitter, le Crumploïde ressemble essentiellement à Bob l’éponge lorsqu’il visite pour la première fois le dôme sans eau de Sandy.

Les réactions immédiates à Animal Crossing: Crumploïde de New Horizons étaient naturellement variées. Certains ont exprimé leur inquiétude quant au bien-être du robot, tandis que d’autres étaient contrariés de le voir à bout de souffle. Un joueur a même décrit son Crumploïde comme «le seul vrai skrunkly», une phrase absurde qui, selon Urban Dictionary, signifie qu’ils l’aiment.

G/O Media peut toucher une commission

13 $ de rabais

Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch

La délicieuse suite que nous n’aurions jamais pensé voir

20 ans plus tard, nous avons enfin plus de contenu à explorer et 171 Pokémon de plus à prendre en photo pendant qu’ils dansent et mangent des pommes.

Et pourtant, malgré la grande variété d’adorables Gyroïdes dans le jeu, plus d’une personne se décrit comme « obsédée » par le petit robot. Certains sont même allés jusqu’à dire qu’ils mourraient pour lui. Au fur et à mesure que la rumeur se répandait sur l’éclat crépu du Crumploïde, les gens ont commencé à s’exciter quand ils en ont déterré un. L’air général d’inquiétude et de chagrin a depuis cédé la place à un accueil plus positif pour le petit gars sec.

« Si quelqu’un obtient le Crumploïde dans Animal Crossing: New Horizons et ne le veut pas, je le prendrai et je l’aimerai », a écrit un utilisateur de Twitter après le contrecoup initial. « Il aura une bonne maison. DM pour mettre en place un dépôt ou un envoi ou quelque chose. J’adore le Crumploïde.

« TOUT LE MONDE ARRÊTERA. SE MOQUANT. DE SWEET LIL CRUMPLOID », a demandé un autre. « IL FAIT DE SON MEILLEUR. »

Animal Crossing est une franchise définie par son esthétique mignonne et ses bonnes vibrations, il est donc agréable de voir la communauté New Horizons se déplacer sur le Crumploïde. Bien sûr, il a l’air un peu bizarre par rapport aux autres Gyroïdes, mais c’est aussi ce qui le rend unique. Si vous en avez trouvé un, faites-lui un gros câlin pour moi.