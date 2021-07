Internet amoureux de la dame Buff de Disney’s Encanto ⋆ 10z viral

Internet est amoureux d’Encanto de Disney pour de nombreuses raisons, après la sortie de la première bande-annonce hier. L’un des plus amusants, cependant, est l’amour pour la dame chamois présentée dans la bande-annonce. Grâce aux détectives d’Internet, qui ont remarqué son nom sur la publication Instagram du film, nous savons maintenant qu’elle s’appelle Luisa. Nous la voyons soulever des pianos, des chariots et danser avec un groupe de créatures magiques dans la bande-annonce, et Internet est absolument en train de pâlir pour ses muscles. Il y a même des propositions de mariage sur Twitter, et c’est grâce à des créateurs comme Dylan Ekren.

Dylan, illustrateur et superviseur de la modélisation de personnages chez Disney, est allé sur Twitter pour parler de la dame chamois de nos rêves. Ils ont poursuivi en exprimant à quel point il était difficile d’amener les responsables à les laisser mettre des muscles de ce calibre sur Luisa. Et honnêtement, le reste d’Internet et moi sommes éternellement reconnaissants, car si c’est ce qui résulte de la bande-annonce, il y aura encore plus de demandes en mariage lorsque les gens regarderont le film.

Je pense que nous voulions tous le faire d’une manière qui corresponde bien au style et qui ait vraiment du sens pour le personnage et je suis vraiment fier de la façon dont elle s’est avérée. Toute l’équipe était tellement géniale. J’ai juste appuyé sur les boutons dans le bon ordre. – Dylan Ekren (@Dekren) 8 juillet 2021

Encanto est centré sur la famille Madrigal, qui ont tous été dotés de pouvoirs spéciaux, à l’exception du héros du film, Mirabel :

Encanto raconte l’histoire d’une famille extraordinaire, les Madrigaux, qui vivent cachées dans les montagnes de Colombie dans une maison magique, dans une ville animée, dans un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. Dans le film, la magie de l’Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique allant de la super force au pouvoir de guérir – chaque enfant sauf un, Mirabel (Stephanie Beatriz). Mais lorsqu’elle découvre que la magie entourant l’Encanto est en danger, Mirabel décide qu’elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille exceptionnelle.

Le cadeau de Luisa, semble-t-il, est une super force et vole les cœurs.

Voici quelques-uns de mes tweets préférés de personnes tombant amoureuses de la dame chamois connue sous le nom de Luisa d’Encanto :

La nouvelle bande-annonce d’Encanto de Disney présente un nouveau bébé buff ! Yaaay-euhh! pic.twitter.com/9n6zCPtlgJ – H0rseHead: Bash Bros Drawl (@H0rseHeadBackup) 8 juillet 2021

Encanto a vraiment dit la suprématie des femmes chamois hein, comme il se doit 😌💅✨ https://t.co/rNydxnD1wh pic.twitter.com/vHZDXdDoBM – Ξ⫷Kirk⫸Ξ (⌐■🔻■)✨ (@kirkey_eee) 8 juillet 2021

La dame chamois soulevant des pianos dans la remorque Encanto tho…😳 – Al « Squidders » Pullen (@squiderdoodle) 8 juillet 2021

D’accord, c’est probablement déjà mon nouveau personnage préféré !!!

J’aime les femmes fortes 💪 #Encanto pic.twitter.com/xBmBQRz5li – mademoiselle Nitro (simp pour Nefarious) (@nitroneato) 8 juillet 2021

écrivains encanto : « ouais, ils ont tous des super-pouvoirs, nous pouvons donc les concevoir pour faire des choses que les gens moyens ne font pas »

Artistes Disney’s Buff Girl Agenda : 👁️👁️ – Kaden Westbrook (@kadejw) 8 juillet 2021

D’accord, je n’ai pas le béguin pour cette fille chamois d’Encanto — gueule | COMMS OUVERT (@kaluroos) 9 juillet 2021

BUFF LADY <33 #Encanto pic.twitter.com/XNmqrLD7i3 – oompialoomia (4 créneaux ouverts pour les commissions) (@oompialoompia) 8 juillet 2021

Encanto a l’air TELLEMENT MIGNON – chipster ☕️✨ (@roboptera) 8 juillet 2021

Si cette dame chamois d’Encanto cherche une femme, elle devrait hum – 🌈⭐Diana TS☀️🌈 (@daitsaisan) 8 juillet 2021

@Disney quel est le nom de la Big Buff Lady dans #Encanto man IMMA BESOIN DE ÇA !!! pic.twitter.com/8VjjoJpdrF – Inkubus (@theinkubus) 8 juillet 2021

ms femme chamois d’encanto je suis disponible le vendredi soir si vous voulez savoir un vendredi soir je suis disponible ce vendredi soir pic.twitter.com/9Ygj7SHADP — nadine | liste d’attente des communications (@kalikhalikha) 9 juillet 2021

C’est le personnage principal, non ? C’EST LE PERSONNAGE PRINCIPAL, N’EST-CE PAS ?! ELLE SOULEVE L’ANIMAL AVEC UN BRAS PARCE QU’ELLE BUFF ET EST LE CARACTERE PRINCIPAL ?!?! #Disney #DisneyPlus #Encanto #animation #dessins animés #bufflady #skrong pic.twitter.com/vQqcfLM15f – Lobo (@LahuLobo) 8 juillet 2021

miss costaud dame forte à encanto je demande votre main en mariage – rach (@superbatson) 8 juillet 2021

(image : capture d’écran de la bande-annonce d’Encanto de Disney)

