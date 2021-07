Internet Computer et Tron indiquent des opportunités d’achat sur les graphiques d’aujourd’hui

Internet Computer ICP / USD prétend être la première blockchain au monde à fonctionner à la vitesse du Web. ICP est une innovation blockchain qui peut faire évoluer les données informatiques et de contrats intelligents et les exécuter à la vitesse du Web tout en traitant et en stockant efficacement les données.

Tron TRX / USD, d’autre part, est un système d’exploitation basé sur la blockchain qui vise à garantir que la technologie peut être adaptée à un usage quotidien et a une capacité de réseau de 2 000 TPS.

Aujourd’hui, nous allons explorer comment ils sont entretenus et s’ils valent la peine d’être achetés.

Devriez-vous acheter un ordinateur Internet (ICP) ?

Le 30 juillet, Internet Computer (ICP) valait 39 $.

Internet Computer (ICP) a connu sa valeur la plus élevée de tous les temps le 10 mai avec une valeur de 700 $. Cela le place à une différence de 1694 % par rapport à la valeur qu’il avait le 30 juillet.

Pour mettre les choses en perspective, quand on regarde ses performances tout au long du mois de juin, son point le plus haut était le 3 juin, avec une valeur de 124 $, et son point le plus bas était le 26 juin avec une valeur de 29 $.

Donc, avec tout cela à l’esprit, la valeur la plus élevée que j’avais le 3 juin diffère de la valeur du 30 juillet de 217%, nous donnant un aperçu de la variation de la valeur du jeton au cours d’un mois ou deux.

Étant donné que nous assistons à une augmentation de 7% du volume des transactions du jeton, nous pouvons nous attendre à ce qu’il atteigne 41 $ d’ici la fin août, ce qui en fait un achat suffisant.

Faut-il acheter Tron (TRX) ?

Le 30 juillet, Tron (TRX) valait 0,061 $.

Tron (TRX) a connu sa valeur la plus élevée de son histoire le 5 juin à 0,231 $. Cela le place à une différence de 73% par rapport à la valeur qu’il avait le 30 juillet.

De plus, lorsque nous analysons la performance qu’il a eue en juin, nous pouvons voir son point le plus haut le 4 juin avec une valeur de 0,081 $ et nous pouvons trouver son point le plus bas le 22 juin avec une valeur de 0,049 $.

Dans cet esprit, lorsque nous comparons son pic du 4 juin à sa valeur le 30 juillet, nous constatons une différence de 32%, ce qui nous montre quel type de baisse de valeur le jeton peut subir en l’espace d’un mois. ou deux. Cependant, c’est aussi une indication de combien sa valeur peut augmenter.

En d’autres termes, compte tenu de la récente augmentation du volume des transactions, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que la valeur du Tron (TRX) augmente de 32% d’ici la fin août, ce qui en fait un achat intéressant.

