Internet Computer gagne au milieu du lancement de Terabethia | Invezz

Dfinity a lancé le jeton Internet Computer (ICP / USD) en 2021, mais le lancement n’a pas été un grand succès. Peu de temps après l’offre initiale de pièces en mai 2021, le jeton a chuté de plus de 90 %, passant de 700 $ à un minimum d’environ 20 $. La principale baisse des cours a été attribuée aux délits d’initiés.

Cependant, la Fondation Dfinity, qui est à l’origine du développement d’ICP, a fait de grands progrès pour assurer la reprise du réseau, et ces efforts semblent porter leurs fruits, compte tenu des performances d’ICP ces derniers jours.

ICP réalise des bénéfices à deux chiffres

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Internet Computer a commencé 2022 avec une course de taureaux notable. Le reste du marché ne montre pas encore de signes d’une forte reprise, mais ICP est sur une forte tendance haussière depuis fin décembre et conserve toujours les gains qu’il a réalisés.

Au cours des deux dernières semaines, ICP a gagné environ 56%, ce qui est un gain remarquable étant donné qu’il est attribué uniquement au soutien des acheteurs. Bitcoin (BTC / USD) n’a pas encore dépassé les 50 000 $, mais cette performance atone n’a pas arrêté les gains haussiers d’ICP.

Les gains réalisés par ICP pourraient être dus à l’épuisement de la tendance baissière. Depuis mai, l’ICP est en baisse et a atteint un creux record de 21 $ le 20 décembre. Après une longue période de récession, ce jeton pourrait maintenant se diriger vers un rallye haussier majeur.

Si les gains haussiers se poursuivent, ICP pourrait briser la prochaine résistance à 40 $. La devise a été la dernière à s’échanger à ces niveaux début décembre. À la baisse, des baisses pourraient également être enregistrées si le soutien des acheteurs échoue.

Lancement de Terabethia

Dfinity a annoncé qu’il lancerait un pont pour favoriser l’interopérabilité entre l’ordinateur Internet et la blockchain Ethereum (ETH / USD). L’actif aura des caractéristiques inter-chaînes qui permettront le transfert d’actifs à travers différentes blockchains.

Le pont appelé Terabethia a été créé à partir d’un fork de StarkWare, un outil de mise à l’échelle d’Ethereum, et permettra aux contrats des deux blockchains de communiquer entre eux et de permettre la duplication et l’utilisation de n’importe quel actif sur Internet Computer et Ethereum.

Certaines des fonctionnalités de ce pont permettent notamment l’échange d’informations entre les deux blockchains. Il permettra également de partager des jetons et des instructions de contrat intelligent. Le pont fonctionnera indépendamment des mécanismes des deux blockchains.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent