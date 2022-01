Internet Computer (ICP) excelle sur le marché de la cryptographie alors que tout le monde y perd

Une peur extrême s’empare du marché de la cryptographie, mais même ainsi, l’ICP de la crypto-monnaie, native du réseau informatique Internet, a bondi ces derniers jours.

Au moment d’écrire ces lignes, ICP se négocie à 33,90 $, accumulant une perte de 6,20 % dans la séance d’aujourd’hui, mais maintenant un gain de 20 % au cours des 7 derniers jours.

C’est la seule crypto-monnaie dans le top 100 de l’écosystème crypto, qui a accumulé des bénéfices ces derniers jours. Sa capitalisation boursière est actuellement de 6 481 millions de dollars, ce qui la place au 28e rang du classement CoinMarketCap.

Internet Computer (ICP) est le seul à avoir progressé dans le top 100. Source : CoinMarketCap.

Pour nous mettre en contexte, l’Internet Computer est une blockchain qui fonctionne à la vitesse du Web, avec une capacité d’évolutivité illimitée.

On peut dire qu’il s’agit de la 3e grande innovation blockchain, avec Bitcoin et Ethereum, car il s’agit d’un ordinateur virtuel capable de faire évoluer l’informatique, de stocker les données des contrats intelligents, de les exécuter à la vitesse du Web et de fournir de puissants cadres logiciels pour développeurs.

Sa capacité d’évolutivité en fait l’une des plus attractives aujourd’hui, en raison de la croissance rapide du marché des applications décentralisées. De plus, la possibilité que ce réseau permette l’intercommunication entre différentes blockchains, lui fait gagner encore plus en popularité.

Analyse technique informatique Internet (ICP)

Dans le graphique journalier ICP vs USDT, nous voyons clairement comment le prix de cette crypto-monnaie est resté haussier au cours des derniers jours, malgré le négativisme général sur le marché.

Aujourd’hui, le prix s’est légèrement corrigé, mais la force haussière est toujours assez dominante.

Des bas et des hauts continuellement plus élevés nous indiquent que Internet Computer devrait aller plus haut à court terme.

Si le support à 30,23$ tient, alors il est fort possible que cette pièce aille vers 43,46$ dans les prochains jours.

Prévisions à moyen terme

Dans le graphique hebdomadaire de cette crypto nous voyons un scénario très prometteur, qui pourrait générer de très bons profits durant ce premier semestre 2022.

À la mi-2021, cette crypto-monnaie a été lancée et est entrée presque immédiatement parmi les plus grandes. Un jour seulement après son lancement, ICP était déjà la 5ème plus grande pièce de l’écosystème crypto.

Mais cette émotion ne dura pas longtemps. Après avoir touché un sommet de 2 831,02 $, une importante correction a rapidement commencé et il y a 4 semaines, un creux de 20,88 $ a été atteint.

Désormais, le prix de l’Internet Computer semble prêt à se redresser fortement après un tel crash. Le volume haussier observé la semaine dernière semble indiquer que le creux de la baisse a déjà été atteint.

Une divergence haussière entre le graphique des prix et le RSI met également en garde contre la possibilité qu’un fort rallye ne se produise pas encore.

Nous ne pouvons pas encore confirmer que ce sera le cas. Il y a même un risque assez élevé que les pertes durent un peu plus longtemps. Mais il semble plus probable que cette pièce ait déjà touché le fond, ou du moins soit sur le point de le faire.

Pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle, la résistance à 53,52 $ doit être cassée.

Dans le cas où le support serait perdu à 22,65 $, nous pourrions voir de nouvelles ventes ci-dessous.

Graphique hebdomadaire du prix du jeton Internet Computer ICP. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

