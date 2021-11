INTERNET DES COMPORTEMENTS : Plus de puissance pour le marketing numérique

La qualité du service et la chaîne de valeur peuvent être considérablement améliorées à l’aide des données et des informations recueillies grâce à une telle approche. (Image représentative)

L’Internet des comportements (IoB) est une extension de l’Internet des objets (IoT) car il a la capacité de générer des modèles pour influencer le comportement des gens et est donc un mélange de trois domaines : la technologie, l’analyse de données et la psychologie comportementale. La combinaison de l’IoT et de l’IoB est extrêmement puissante avec sa capacité à influencer le comportement des consommateurs et, par conséquent, le marketing numérique pourrait utiliser ce pouvoir dans le cadre de sa boîte à outils.

Les exemples les plus visibles et les plus réussis de capitalisation sur Internet des comportements sont ceux de Facebook et Google qui lancent des publicités aux internautes à intervalles réguliers sur la base de l’analyse granulaire et de la compréhension qu’ils ont développées à partir des données comportementales des clients recueillies périodiquement. Cependant, la collecte et le traitement des données de l’IoT ne sont pas simples et de nombreuses entreprises n’ont pas facilement accès à ces données. Avec des appareils IoT qui devraient tripler d’ici 2025, l’IoT, qui a jusqu’à présent connu du succès dans le segment B2B, devrait également être adopté rapidement dans le segment des consommateurs.

L’IoB permet de suivre au maximum les parcours des clients et de fournir des points de contact supplémentaires pour le renforcement ou la décision d’achat. Il a le potentiel de rendre chaque étape stimulante et ainsi de rapprocher les clients du point de décision favorisant le produit. Ainsi, en étant connectés à Internet, les gadgets domestiques seraient une source importante pour obtenir des informations sur les modes de vie et les mentalités des consommateurs vis-à-vis de l’utilisation des produits. La qualité du service et la chaîne de valeur peuvent être considérablement améliorées à l’aide des données et des informations recueillies grâce à une telle approche.

Avec la capacité de déchiffrer l’intention des clients telle que décrite par les déclarations en langage naturel, le changement significatif sur l’optimisation des moteurs de recherche se situerait autour de l’intention plutôt que de simples mots ou mots-clés décrivant les caractéristiques et l’utilisation du produit. Par conséquent, il serait possible d’exploiter les perspectives des offres avec des informations bien supérieures sur leur psychologie et une compréhension des méthodes de choix probables pour acheter le service ou le produit. En sachant où et quand le client fait ses achats, il peut être possible d’envoyer des informations en temps réel aux clients sur la dernière proposition de valeur qui peut faire basculer l’affaire favorablement vers l’offre à portée de main.

L’IoB permettrait une personnalisation plus poussée grâce à des améliorations de la qualité et de l’efficacité du service. Avec l’aide de l’IoB, il est possible d’améliorer la qualité des données collectées et de combiner les données de différentes sources et d’obtenir des informations uniques à partir de ces données. Dans ce contexte, il sera de plus en plus essentiel pour les entreprises d’être conscientes des sensibilités des clients concernant la protection de la vie privée et les considérations de sécurité.

Ils doivent être prudents quant à la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées et l’intrusion probable dans l’espace privé ainsi que les litiges y afférents. Les cybercriminels pourraient également faire des ravages avec les données sensibles et il serait donc important de continuer à investir dans des plates-formes robustes et sécurisées ainsi qu’à utiliser des outils tels que l’informatique confidentielle et les outils de cryptage avancés.

En plus de ces considérations, afin de tirer pleinement parti des avantages de l’IoB, plus que de la capacité technique, il serait important de concevoir des approches appropriées intégrant des études pour saisir les aspects psychologiques et le choix des bons outils statistiques.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

