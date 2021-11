Internet déteste Jake Gyllenhaal pour sa nouvelle chanson

Après avoir écouté la chanson prolongée, certains ne se remettent pas du fait que Jake Gyllenhaal a dit à Taylor que leur relation Cela ne pouvait pas fonctionner parce qu’elle était si jeune et ensuite elle a continué à sortir avec des mannequins dans la vingtaine. Actuellement, Gyllenhaal a 40 ans et a une relation avec Jeanne Cadieu, mannequin de 25 ans.

« La petite amie actuelle de Jake Gyllenhaal a 25 ans, 15 ans de moins que lui. »

D’autres se souviennent sans cesse que Jake Gyllenhaal était également responsable de la révélation de l’identité de Spider-Man dans la saga Tom Holland, donc la haine est finie. « Jake Gyllenhaal a brisé le cœur de Taylor et a également révélé l’identité de Spider-Man, il doit être arrêté. »

Jake Gyllenhaal a brisé le cœur de Taylor et a également révélé l’identité de Spider-Man, il doit être arrêté – Superposition de vacances de ❄️MJ❄️ (@miss_mjoy) 12 novembre 2021

D’autres imaginent la haine que Jake recevra lorsqu’il sortira devant le public, après la première du nouveau « All Too Well ». « Dernières nouvelles : Jake Gyllenhaal a été vu en public aujourd’hui »