Internet devient fou avec Chris Evans dans le rôle de Buzz l’Éclair dans une nouvelle bande-annonce

Au début, la bande-annonce montre comment Buzz est lancé dans l’espace et atterrit à une station où il commence son entraînement. À en juger par l’avance d’une minute et demie, le héros du jouet fait face à divers défis où dit-on testez votre bravoure et vos compétences spatiales.

(Youtube)

De plus, vous pouvez le voir en train de devenir le Buzz que nous avons rencontré dans Toy Story rencontrer plus de gens, comme un compagnon de l’espace avec qui vous pouvez avoir une rencontre amoureuse, un chat, des extraterrestres, des robots et sur terre vous rencontrez des humains.