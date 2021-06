Internet en panne ? Amazon, Reddit et des dizaines d’autres sites d’actualités populaires se déconnectent en raison d’une panne mondiale

Le problème semble être lié à une erreur de réseau de distribution de contenu ou de CDN.

Certains des sites Web les plus populaires au monde ont signalé des pannes mondiales mardi, ce qui a paralysé le trafic des informations et des médias sociaux. Plusieurs sites Web d’information, dont le Guardian, le New York Times, le Financial Times et Bloomberg News, étaient en panne, ainsi que des plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon, Ebay et d’autres. Reddit a également été brièvement en panne, signalent certains utilisateurs. Le problème semble être lié à une erreur de réseau de distribution de contenu ou de CDN conduisant certains des plus grands sites Web du monde à se déconnecter en affichant « échec de connexion » et « Erreur 503 Service non disponible » aux utilisateurs.

Développement…

