Internet est devenu le catalyseur le plus essentiel pour les entreprises et les consommateurs : Sanjay Gupta, Google

Fait intéressant, le nombre d’Indiens utilisant quotidiennement des requêtes vocales est près de deux fois supérieur à la moyenne mondiale.

La transformation numérique provoquée par la pandémie de Covid-19 a conduit plus d’Indiens à consommer du contenu en ligne que jamais auparavant. Cela a en outre entraîné une augmentation de la recherche vocale et de la préférence pour le contenu local, car les Indiens continuent de saisir les opportunités disponibles sur le numérique. « Au cours des 12 à 18 derniers mois, Internet est devenu le catalyseur le plus essentiel pour les entreprises et les consommateurs. Au cours des 12 derniers mois en particulier, l’Inde a ajouté le plus grand nombre d’utilisateurs de smartphones, près de 2,5 fois par rapport à l’ère pré-pandémique », a déclaré Sanjay Gupta, chef de pays et vice-président de Google Inde, lors de la septième édition de Google pour l’Inde, 2021.

Fait intéressant, le nombre d’Indiens utilisant quotidiennement des requêtes vocales est près de deux fois supérieur à la moyenne mondiale. En outre, un tiers des utilisateurs de Google Assistant en Inde communiquent avec lui dans les langues locales pour les besoins petits et grands, a déclaré Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google. À la suite de cela, Google a annoncé le flux de réservation de vaccins de bout en bout compatible avec Google Assistant en Inde dans la langue préférée. En outre, la société a également annoncé son initiative qui donnera aux utilisateurs la possibilité d’accéder aux pages Web dans d’autres langues et de les afficher dans leur langue locale préférée. Cette fonctionnalité est disponible en cinq langues différentes.

Dans le but d’étendre les expériences vocales dans les langues locales, la société lancera en outre une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’entendre les résultats de la recherche à haute voix. Cette fonctionnalité sera disponible en hinglish et dans cinq langues indiennes, dont l’hindi, le bengali, le marathi, le télougou et le tamoul, et sera étendue à d’autres expériences de recherche Google à l’avenir.

Avec la pandémie de Covid-19 provoquant un énorme boom dans le secteur des paiements numériques, Google India affirme que la valeur globale des transactions sur UPI a maintenant dépassé 1 000 milliards de dollars sur une base annualisée, Google Pay générant plus de 400 milliards de dollars de transactions et 15 milliards de transactions sur une base annualisée. Par conséquent, Google Pay a en outre annoncé l’option supplémentaire de sélectionner Hinglish comme langue préférée sur Google Pay. Il sera disponible au début de 2022. De plus, il a également annoncé le lancement prochain de la parole en texte, qui permet aux utilisateurs d’utiliser la voix comme entrée pour ajouter des numéros de compte dans l’application pour initier un paiement et une fonctionnalité supplémentaire pour diviser les factures pour les partages. dépenses au sein d’un groupe.

« Avec plus de 10 millions de marchands désormais sur Google Pay for Business, et de nombreux autres rejoignant le giron des paiements numériques chaque jour, nous permettons aux marchands et aux micro-entrepreneurs de créer facilement une présence en ligne directement à partir de l’application Google Pay for business. Avec le lancement de MyShop, les commerçants pourront facilement créer une vitrine où ils pourront ajouter des images, des descriptions de leurs produits et des prix de manière simple et intuitive, puis partager le lien, via leur profil d’entreprise, sur Google surfaces et au-delà de Google sur les réseaux sociaux. Au cours des prochains mois, MyShop et d’autres fonctionnalités seront mis en ligne sur Google Pay », a déclaré Ambarish Kenghe, vice-président de la gestion des produits chez Google Pay.

Google a également annoncé qu’il s’est associé à la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) pour lancer un programme d’aide financière de 15 millions de dollars (Rs 110 crore), permettant aux micro-entreprises indiennes de bénéficier de prêts de Rs 25 Lakh à Rs 1 crore à un prix compétitif. taux d’intérêt. Le programme vise à répondre aux besoins de crédit des micro-entreprises indiennes, en les aidant à investir dans leurs activités commerciales, telles que l’achat de nouvelles machines et équipements, l’infrastructure de production et les besoins en fonds de roulement.

Sur le plan de l’éducation, Google prévoit de lancer des fonctionnalités pour rendre l’expérience hors ligne de la classe Google transparente. « Les étudiants peuvent désormais télécharger du matériel d’étude chaque fois qu’ils ont accès à Internet et y travailler plus tard. Les enseignants peuvent réviser les devoirs, partager des commentaires et ajouter des notes de n’importe où », a déclaré Sapna Chadha, vice-présidente marketing chez Google India, SEA.

La société présente également un programme ciblé avec des certificats de carrière Google qui aidera les nouveaux diplômés à acquérir des compétences très demandées en assistance informatique, automatisation informatique, gestion de projet, analyse de données et conception UX. « En travaillant avec Coursera, nous cherchons à toucher 1 million de personnes au cours des deux prochaines années », a ajouté Gupta.

