Internet est en ébullition à cause de cette règle stupide de la «  roue de la fortune  » – .

Sur une Wheel of Fortune diffusée il y a quelques jours à peine, le concurrent David Pederson était prêt à résoudre le casse-tête et à récupérer son argent. Chaque lettre avait été révélée sauf deux, mais elles n’étaient pas nécessaires. Il était clair que la réponse à ce défi de la roue de la fortune de style mot croisé était un ensemble de quatre mots, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous: « Sole, Flet, Cod, Catfish. » C’est exactement ce que Pederson a dit après avoir déclaré qu’il aimerait résoudre le casse-tête, seulement pour entendre l’hôte de longue date Pat Sajak lui dire que – non, malheureusement, la réponse de Pederson était incorrecte.

C’est parce qu’il avait ajouté un «et», de sorte que ce qu’il a dit à Sajak était le suivant: «Sole, Flet, Morue et Silure». Cela a révélé une technicité dont de nombreux téléspectateurs et même les concurrents ne sont peut-être pas conscients, associée au jeu télévisé populaire depuis quelques années maintenant. Fondamentalement, si la réponse au puzzle est une série de mots, vous devez dire la réponse exactement telle qu’elle apparaît sur le tableau, sans ajouter quelque chose comme «et» à la série de mots. Assez stupide, non?

C’est une règle assez bizarre qu’après que Pederson ait été informé lors de l’émission de mercredi que sa réponse était incorrecte, le prochain concurrent de l’alignement est allé de l’avant et a deviné une lettre supplémentaire – pensant apparemment que la réponse devait être quelque chose d’ésotérique, car elle ressemblait si clairement à Pederson. avait raison. Elle a ensuite pris sa propre chance de résoudre le puzzle («N’ajoutez rien», l’avertit Sajak) en ne disant que ces quatre mots exacts, avec Sajak déclarant cette fois qu’elle avait raison.

Wheel of Fortune n’a pas besoin d’être comme ça # WheelOfFortune pic.twitter.com/EQ9E2R00dE – passionné de midi solaire (@slashkevin) 31 mars 2021

«Je pensais que c’était ce que tu avais dit,» se demanda-t-elle à haute voix, faisant un signe à Pederson.

Apparemment, c’est une règle que le jeu télévisé a en place depuis 2016, mais cela semble assez anal pour que les fans aient déclenché un torrent de critiques sur les réseaux sociaux après l’épisode. «La règle draconienne de Wheel of Fortune où vous perdez si vous ajoutez« et »aux mots croisés doit disparaître», a déclaré l’utilisateur de Twitter @JEB_II.

D’autres fans ont qualifié cette règle de «la règle la plus stupide de tous les temps», tandis que d’autres ont noté que Pederson, lui aussi, avait été averti par Sajak de ne rien ajouter alors qu’il se préparait à résoudre le puzzle. «Une règle est une règle», a tweeté @beers_gretchen. «Il a été clairement averti par Pat de NE PAS ajouter quoi que ce soit avant de répondre. C’est toujours triste de voir quelqu’un perdre une grande partie de ce qu’il a gagné au tableau, mais vivre avec. »

Et c’est peut-être la pire façon de perdre à «Wheel of Fortune» …

– @ edgarseeya https://t.co/xyzwqOfidJ – CFOX (@CFOXvan) 1 avril 2021

Cette règle du «et» est tellement stupide #wheeloffortune – * stina 🙂 (@ o_ost1nao_o) 1 avril 2021

Les gens de @WheelofFortune ont raison: la règle du « non et » est un peu stupide et totalement arbitraire, instituée et appliquée sans raison évidente, n’ajoutant rien de valeur au jeu ou à l’émission – Ignace (@SlighFawx) 1 avril 2021

«Alors quand un concurrent ne répond pas sous la forme d’une question sur Jeopardy! ou dépasse d’un dollar sur The Price Is Right, ils devraient également ne pas en tenir compte? » a demandé à l’utilisateur Twitter @ jlcreynold82.

Cela ne semble pas être une comparaison appropriée dans ce cas, cependant. Mon avis: l’instruction de Sajak de ne rien ajouter semble un peu trop vague. Il aurait dû dire quelque chose dans le sens du candidat qui a besoin de dire exactement ce qu’il y a sur le tableau. Le fait qu’il ne formule pas son avertissement de cette façon est ce qui fait que certaines personnes ont l’impression que la règle vise simplement à tromper les gens et à les tromper.

