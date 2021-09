Internet est fou que Chris Pratt soit Mario dans le film Nintendo

Photo : Kevin Winter (.)

Hier, Nintendo a lancé une grenade de la taille d’un King Bob-omb sur le tissu social américain en annonçant que Chris Pratt, homme de premier plan et charmant idiot du village, serait Mario. C’est vrai, le plombier italien réapparaît enfin sur grand écran après une interruption de près de 30 ans. Le super-héros Marvel et l’ancien schlub de Parks and Rec semblaient être la dernière personne que Nintendo solliciterait pour le rôle, alors bien sûr, c’est exactement ce qu’il a fait.

« Imaginez survivre à deux récessions et à une pandémie pour devoir endurer Chris Pratt en tant que Mario », a tweeté une personne. “Cela fait longtemps que nous n’avons pas dû nous réunir et cyberintimider un studio de cinéma pour qu’il apporte des modifications radicales à un film d’animation, mais je pense que nous pouvons le faire à nouveau”, a écrit un autre, faisant référence à l’époque où le tollé collectif d’Internet a forcé Paramount Pictures à retarder le film Sonic pour que les artistes des effets visuels puissent réparer ses jambes. Ou, comme l’a dit une personne, « Découvrir que Chris Pratt va être Mario est exactement le sentiment inverse de découvrir qu’Idris Elba est Knuckles.

Chris Pratt est devenu notoire au cours des deux dernières années pour être le pire des Chris hollywoodiens, du moins dans certains coins de l’opinion publique. C’est pourquoi au moins un individu en ligne au hasard a pu prédire la révélation choquante de Nintendo grâce au pouvoir clairvoyant du shitposting. Mais quand même, pourquoi tant de gens sont-ils si mécontents de ce choix de casting, à tel point que de vraies déclarations comme “Fred Armisen exprimera Cranky Kong” ont déjà été reléguées aux dernières nouvelles?

Il y a beaucoup de couches à démêler dans cette merde, alors commençons par la première et la plus évidente. Les gens semblent d’abord et avant tout peu enthousiasmés parce qu’ils en ont juste marre de voir le visage de Chris Pratt partout. Lorsque l’acteur né dans le Minnesota s’est révélé à l’origine en tant que cireur de chaussures petit ami fainéant de Parks and Recreation, Andy Dwyer, il était un adorable gaffeur dont personne ne savait grand-chose. C’est-à-dire, mis à part le fait que Pratt les a fait rire avec ses singeries absurdes le jeudi soir, vers la fin de la dernière semaine de travail écrasante. Il était là si vous aviez besoin de lui, en option et à part comme un bol de cacahuètes grillées au bar.

Maintenant, vous ne pouvez plus lui échapper. Une décennie plus tard, il est la dernière tentative d’Hollywood pour essayer de fabriquer une star de la vieille école. Sa transformation a commencé avec le rôle d’un homme barbu des opérations spéciales chargé d’aider à capturer Oussama Ben Laden dans Zero Dark Thirty. Ensuite, il était la voix de l’éternel optimiste de Lego Movie à succès au box-office. Et en 2014, Marvel l’a fait entrer dans le rôle délibérément odieux (mais sympathique) des Gardiens de la Galaxie.

Depuis lors, il est également devenu le combattant de dinosaures affable mais déchiré dans trois nouveaux films de Jurassic Park, a repris le rôle de Star-Lord dans trois films Marvel ultérieurs, a sorti une suite de The Lego Movie et s’est imposé comme un intérêt romantique de premier plan. en jouant avec Jennifer Lawrence, lauréate d’un Oscar, dans Passengers. Le mois dernier, il a joué dans le film de tir de science-fiction, The Tomorrow War, qui a canalisé la panique masculine pour défendre le col bleu méconnu à 53% sur Rotten Tomatoes. Certains pourraient dire qu’il a été trop exposé. Maintenant, il est aussi Mario.

Ce qui nous amène à la deuxième grande marque contre Chris Pratt jouant le pull italien emblématique de Nintendo : il n’est pas italien. Cela ne devrait pas avoir d’importance, surtout pas en ce qui concerne le doublage, mais Pratt n’inculque pas exactement la confiance en ce moment.

“C’est ah moi, ah Mario”, a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram publiée hier soir avec exactement la même voix que j’utiliserais si je faisais semblant d’être Chris Pratt prétendant être Mario. “Ce n’est pas la voix, vous devrez attendre pour entendre la voix, mais nous y avons travaillé dur et je suis vraiment ravi d’annoncer que je suis la voix de ce jeu vidéo auquel je rêvais de jouer. un enfant.”

Pendant des décennies, Mario a été exprimé dans les jeux par Charles Martinet qui n’est pas non plus italien mais qui est un comédien de doublage expérimenté et formé en théâtre, spécialisé dans les accents et les dialectes. Il sera impliqué d’une manière ou d’une autre dans le nouveau film, mais à ce stade, il semble qu’il s’agisse d’un autre moyen pour Nintendo de troller les fans de longue date. Voici Martinet en train de faire divers personnages de Mario Bros. à l’improviste sans transpirer. Bien qu’il soit peu probable que Nintendo fasse entrer Martinet dans le giron quand des stars reconnaissables de la liste A s’inscrivent pour le film, beaucoup sont tout de même déçus.

Mais pourquoi certaines personnes détestent-elles vraiment que Pratt soit le nouveau visage hollywoodien de la mascotte numéro un du jeu vidéo ? Eh bien, cela a probablement à voir avec le fait qu’il a été accusé d’avoir fréquenté une église (Zoe Church) associée au sectarisme anti-LGBTQ d’une autre église sur laquelle elle s’inspire (Hillsong). Hillsong a été accusé de s’être engagé dans une thérapie de conversion homosexuelle, et son pasteur a déclaré que l’église ne tolère pas un « mode de vie gay ».

“Son église est tristement anti-lgbtq”, a tweeté Elliot Page en 2019 lorsque Pratt montrait sa bonne foi spirituelle à la télévision de fin de soirée tout en shilling pour The Lego Movie 2. Pratt a répondu en disant que “rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité et que les portes de son église étaient ouvertes à « absolument tout le monde ».

C’est devenu une étape commune en deux étapes pour Pratt, avec ses remarques insipides sur certaines des injustices les plus urgentes de notre temps, incitant les gens à essayer d’aller au fond de ses opinions politiques. Le nom de la star des Gardiens de la Galaxie a commencé à apparaître sur Twitter à l’approche de l’élection présidentielle de 2020 après avoir été notamment absent d’une collecte de fonds dirigée par les Avengers pour les candidats démocrates de l’époque, Joe Biden et Kamala Harris.

Était-il secrètement un partisan de Trump ? Juste une autre troisième voie « une vérole dans vos deux maisons » centriste ? Certaines personnes ne se soucient pas de l’idéologie politique ou des tendances partisanes d’un acteur, mais lorsque vous êtes constamment au premier plan de chaque grand morceau de la culture pop et que vous êtes une star de cinéma multimillionnaire qui a le don de piquer subtilement des deux côtés, les gens commencent à se demander si vous êtes vraiment un libre penseur ou juste un connard.

Bien sûr, Pratt a beaucoup de défenseurs. Plus particulièrement d’autres stars d’Hollywood. Lorsque la guerre des mèmes “Worst Chris” a repris l’automne dernier, les collègues de Marvel Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. et James Gunn se sont précipités dans la brèche pour dire à Internet d’arrêter de s’en prendre à leur très cher ami. La femme de Pratt, Katherine Schwarzenegger (oui, il s’est marié à la fois avec la famille Schwarzenegger et, par extension, avec les Kennedy), tout comme la co-vedette des Gardiens Zoe Saldana, qui a cité la célèbre chanson “Me Against The World” de Tupac pour rallier la base de Pratt. .

Y a-t-il une chance que Nintendo change d’avis ici ? Si quelqu’un peut résister et/ou rester inconscient des protestations du public, c’est l’entreprise qui semble presque s’en tirer en bafouant sa base de fans. Mais qui sait. Les destins fonctionnent de manière mystérieuse, comme Pratt lui-même vous le dira: «Je viens de me rendre compte que le quartier que j’ai volé au puits souhaitant jouer à Super Mario Bros. est devenu réalité que je deviens la voix de Mario mais je a clairement volé le souhait de quelqu’un d’autre, alors j’attends juste que cette rangée de dominos Karma s’écrase sur moi.