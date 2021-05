D’autres se sont moqués de ceux qui ont dit que l’acteur du loup de Wall Street était méconnaissable.

“Ce gars de Leonardo DiCaprio ressemble exactement à Leonardo DiCaprio.”

Mais en parlant du film, Killers of the Flower Moon suit L’Irlandais, 10 fois nominé aux Oscars par Scorsese. A cette occasion, le réalisateur parvient à réunir deux de ses acteurs préférés: De Niro et DiCaprio. Le dernier film réalisé par Leo était Once Upon a Time… In Hollywood de Quentin Tarantino.